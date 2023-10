El método infalible para limpiar la nevera en 20 minutos con bicarbonato y vinagre

Limpiar la nevera con esta famosa mezcla te proporcionará resultados increíbles / Pexels

Limpiar el hogar es una de las tareas imprescindibles que tenemos que llevar a cabo frecuentemente en nuestras casas para, no solo mantener la higiene, sino sentirnos más cómodos. Y es que a pesar de la limpieza frecuente que tendemos a llevar, es normal que algunas zonas pasen desapercibidas como es el caso de la nevera. No solo basta con pasar un trapo por encima, ya que es uno de los aparatos que más higiene necesitan, no solo para su correcto funcionamiento, sino por una cuestión de salud.

Ingredientes

El vinagre es uno de los ingredientes que necesitaremos para llevar a cabo esta limpieza. Y es que gracias a sus propiedades ácidas, es muy eficaz a la hora de eliminar la cal y a un precio asequible, siendo respetuoso con el medio ambiente. Si lo que quieres es evitar el empleo de productos químicos, este truco te resultará especialmente útil. Por otro lado, está el bicarbonato, que es una opción muy adecuada para deshacernos de la grasa y eliminar todos los malos olores. Además, sigue siendo una opción muy acertada si lo que buscas es reducir gastos.

Es importante detallar los procedimientos de limpieza que una nevera requiere y con este truco que hay te traemos solo necesitarás dos ingredientes y 20 minutos:

Pasos para limpiar la nevera

Esta mezcla de vinagre y bicarbonato es muy eficaz si lo que queremos es centrarnos en eliminar los malos olores, grasa y aportar desinfección a nuestra nevera.

El primer paso es desconectar el electrodoméstico y retirar la comida, los cajones y hueveras, y las baldas de cristal o rejillas. Después, debemos mezclar tres cucharadas de bicarbonato de sodio, dos de vinagre y 2 tazas de agua tibia hasta tener una pasta espumosa y homogénea. Además, debemos hacer esto en un lugar ventilado y no en lugares cerrados.

Después, debemos untar la mezcla en una esponja y bayeta y frotar por todos los rincones. También podemos usar un cepillo para los rincones más complicados del aparato. Con la mezcla y una bayeta limpiamos el exterior. Y al acabar, dejaremos la puerta abierta para que se seque por completo la nevera, si fuera necesario, pasamos un papel absorbente. Aunque podemos dejar en la nevera un recipiente con bicarbonato de sodio para que absorba los malos olores.