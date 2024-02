¿Es bueno desayunar un pincho de tortilla?

Aunque el desayuno sea la comida más importante del día, esto usualmente queda en un segundo plano cuando tenemos prisa por la mañana. Entre que unas veces no desayunamos y otras lo hacemos corriendo pecando de comer lo primero que cogemos, nuestro cuerpo termina sufriendo con lo primero que le damos al empezar el día.

Hacer una tostada es de lo más sencillo, pero por alguna razón nos apetece comer lo que menos le conviene al cuerpo al despertar. Muchas son las personas que comen alguna que otra sobra de la cena o la comida sin importar de qué se trate, entrando en juego alimentos tan inocentemente dañinos para el desayuno como la tortilla.

Es un plato que siempre apetece, y, francesa o española siempre es una buena alternativa para saciar el hambre y salir corriendo por la puerta, pero, ¿es tan beneficiosa y sana como nos creemos?

La tortilla: óptima para situaciones puntuales

Debido a la porosidad de las patatas, el aceite que absorben o el pan blanco que acompaña la tortilla para hacernos un bocadillo, desayunar tortilla no es la propuesta más ligera o idónea para comenzar el día. No obstante, te alegrará saber que no hay razón para retirar la tortilla de tu dieta, pero sí consumirla muy ocasionalmente y acostumbrarte a la ingesta de frutas, tostadas y avena nada más levantarte.

Los carbohidratos no son lo mejor para el cuerpo por la noche ni recién entrada la mañana, pues te dejarán una sensación de pesadez en el estómago y es posible que experimentes malestar durante tu jornada de trabajo.

Si tienes buenos hábitos nutricionales día a día, comerte una buena tortilla para desayunar no impactará negativamente en tu organismo. Por consiguiente, si lo haces habitualmente, acostúmbrate hacer ejercicio diariamente, ingerir mucha agua y ampliar tu selección de frutas y verduras.