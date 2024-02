YGF Malatang: llega a Madrid el nuevo local de sopa China que se está haciendo viral

Son ya muchos los comercios que se instauran en los diferentes países. Una forma de llevar a culturas diferentes, lo que para países como China son comercios normales. Mientras que aquí abundan los bares con nuestras comidas típicas como las croquetas o las patatas bravas, allí son muchos los locales que podemos encontrar de comida tipo 'hot pot' que ya se ha puesto de moda en el último tiempo en nuestro país.

El nuevo local que ha llegado a Madrid de comida típica China

Este nuevo concepto de lugar llega con un servicio tipo buffet. Al entrar a este local, llamado 'YGF Malatang', encuentras un espacio en el que podrás consumir una especie de 'hot pot' pero esta vez individual. Ya sabemos que esta última idea de comida se comparte entre varias personas en el centro de la mesa. Sin embargo, este local, ofrece la opción individual y al peso.

Aunque se pueda confundir con el 'hot pot' son platos diferentes que se consumen en china. Una de las grandes diferencias entre ambos platos, es que los fideos en el ramen están compuestos de trigo, mientras que este plato llamado Malatang, están elaborados con arroz.

Cómo hacer tu bol de Malatang

Lo que debes hacer será coger un bol y dirigirte a las neveras del sitio. Allí podrás encontrar ingredientes de todo tipo, seguro que la mayoría de ellos nunca los habías visto y no los has probado. Son muchas las opciones que existen para comer desde carnes, pescados, diferentes opciones de fideos, salchichas, huevos, ancas de rana, setas, albóndigas, tofu frito, entre otras cosas. Es un plato que normalmente se come picante y que no se recomienda comer a menudo.

La forma de pagar tu bol en este local de Madrid

Cuando ya hayas elegido todos tus ingredientes solo te faltará pagar. Para hacer el pago, cogerá tu bol y te lo pesarán. Cada 100 gramos se cobra 2,19 euros. Por tanto, el bol promedio suele pesar unos 500-600 gramos dependiendo de la cantidad de ingredientes que eches.