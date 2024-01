Adiós a tu dolor de articulaciones: este alimento contribuirá a reducir las molestias

Las articulaciones a veces se resienten a partir del desgaste generado por el movimiento corporal cotidiano y el deporte tras el paso de los años o por impacto fuertes. Así, se puede generar artritis, necrosis aséptica, una inflamación por una lesión común u otras dolencias que pueden afectar a estas partes del cuerpo. En el caso de que tengas molestias, consulta siempre sobre tu caso concreto al profesional de la salud correspondiente (traumatólogo, fisioterapeuta, etc.).

Aun así, los nutricionistas e investigadores han descubierto que los arándanos cuentan con muchísimas propiedades muy provechosas para el organismo y, en específico, para las articulaciones.

Aporte nutricional y beneficios de los arándanos

Los arándanos son muy ricos en antioxidantes y, por ello, se recomiendan en personas de mediana y avanzada edad para prevenir y retrasar el envejecimiento de los tejidos corporales y para mejorar la memoria. El compuesto específico de este fruto es la antocianina, la cual contribuye a reducir la inflamación y, por ello, reporta muchas ventajas a la hora de mantener a raya un dolor articular, así como cólicos menstruales u otras dolencias de estas características. La antocianina pigmenta los arándanos, siendo la culpable de su color azulado, casi violeta.

Además, los arándanos poseen muchos minerales y vitamina C, excelente para reforzar el sistema inmunológico que protege al organismo y también utilizada por este para crear el colágeno. Esta sustancia es fundamental para la piel y para la cobertura de las articulaciones, por lo que reforzar esta capa contribuirá a que estas zonas sean más robustas.

Este pequeño fruto azul se encuentra repleto de ácido fólico. Este tipo de vitamina B resulta clave en el procesado de proteínas y también en la creación de células nuevas. El ácido fólico contribuye a disminuir la homocisteína en el organismo. Esta sustancia es necesaria en el organismo; pero, con una cantidad demasiado elevada, se ha observado un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los problemas circulatorios tienen relación con los dolores articulares.

También contienen resveratrol, una sustancia natural que ayuda a aliviar la hinchazón y el dolor, así como a aminorar los niveles de azúcar en la sangre y a facilitar el flujo sanguíneo para que no se produzcan trombos.

Cómo incluir arándanos en la dieta

Los arándanos se pueden encontrar en supermercados y fruterías en prácticamente todas las épocas del año, aunque los agricultores del Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas de Mercabarna matizan que la temporada en la que son más jugosos comienza en marzo y llega hasta agosto.

Se pueden consumir arándanos mediante la ingesta de la propia fruta como postre o como almuerzo a media mañana o por la tarde. Además, puedes llevar a cabo recetas que contengan esta fruta, como tartas de frutos rojos, ya que las frambuesas, las moras o las grosellas también son muy saludables y comparten muchas de las propiedades nutritivas del arándano. Otra forma más saludable de tomar este producto consiste en incluirlo en ensaladas, como acompañamiento a yogures o junto con otras frutas en zumos o batidos. Buenas compañías para los arándanos son la avena o los frutos secos. Aparte de que su sabor combina bien, estos también son muy sanos y reportan muchos beneficios para el organismo.

Advertencia sobre los arándanos

No obstante, hay que recordar que los arándanos no suponen una cura inmediata ni milagrosa de las articulaciones, sobre todo si estas han sufrido un gran deterioro o si se tienen dolores muy intensos, situaciones en las que habrá que consultar a un médico especialista que prescriba el tratamiento más adecuado. Asimismo, cabe destacar que lo más adecuado es mantener una dieta variada y equilibrada. Sea como sea, los nutricionistas recomiendan el consumo habitual de frutas y verduras y, si los arándanos no estaban en tu lista de la compra, puede ser un buen momento para incluirlos, ahora que ya conoces sus cualidades.