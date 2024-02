Una receta con las tres 'b' bueno, bonito y barato para comer en la oficina

Tener que comer cada día en la oficina, requiere que tengamos que comer en tupper y que además, preparemos con antelación las comidas para toda la semana. Seguro que muchas veces has pensado que siempre comes lo mismo durante la semana, así que lo mejor que puedes hacer es un menú semanal para comer de todo y no tener esa sensación, ya que de por sí, comer en tupper, ya es aburrido.

Una receta para llevarte a la oficina

Hoy vamos a preparar noodles con gambas y aguacate para llevarte de tupper a la oficina. Primero vamos con los ingredientes. Esto es lo que necesitamos:

Noodles

Aguacate

Gambas

Tomates cherry

Cebolla

Zanahoria

Perejil o cilantro

Aceite y condimentar

Cómo hacer los noodles con gambas

La importancia de las recetas, es que sean rápdas de hacer y que no nos quiten mucho tiempo, ya que no lo tenemos y que podamos comer equilibrado y diferente para no tener la sensación de comer lo mismo todo el rato. Así es como lo debemos cocinar:

Lo primero que debemos hacer será los noodles . Para ello, necesitamos una olla en la que echaremos agua. Cuando esté hirviendo, echaremos nuestros fideos, cuando haya pasado el tiempo estipulado, los retiramos del fuego.

. Para ello, necesitamos una olla en la que echaremos agua. Cuando esté hirviendo, echaremos nuestros fideos, cuando haya pasado el tiempo estipulado, los retiramos del fuego. Mientras hacemos los fídeos podemos ir pelando la cebolla, los tomates cherry y la zanahoria . Cuando las tengamos cortadas las metemos en una sartén y las saltearemos hasta que estén blandas . Cuando estén casi listas, debemos introducir las gambas y saltarlo todo. Cuando estén hechas las salpimentaremos y las retiraremos del fuego

. Cuando las tengamos cortadas las metemos en una sartén y las saltearemos hasta que . Cuando estén casi listas, debemos introducir las gambas y saltarlo todo. Cuando del fuego Luego añadiremos a las verduras y las gambas , el perejil o el cilantro cortado muy pequeñito , por último echaremos los noodles y el aguacate cortado en taquitos.

, el perejil o el cilantro cortado , por último echaremos los noodles y el aguacate cortado en taquitos. Removeremos todo y ya lo tendremos listo, para meter en el tupper.

Es una forma de comer, sano, rápido y diferente cada día y disfrutar de las comidas en la oficina.