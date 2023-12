Beneficios de las cáscaras de mandarina: así puedes preparar una bebida con ellas

Son muchos los alimentos que presentan beneficios no solo en la parte que se come, sino también en la exterior, esa que usualmente tiramos. Empleamos las cáscaras de las naranjas para aromatizar y dar sabor al arroz con leche, entonces, ¿por qué no lo haríamos con otros elementos?

Lo cierto es que algunas de las prácticas que se pueden hacer con ellos no están muy extendidas y por eso puede haber cierto rechazo. No obstante, ahora, antes de tirar a la basura las cáscaras de las frutas, como es el caso de las mandarinas, te lo pensarás dos veces al saber las numerosas propiedades que tiene esta fruta.

Nos protege de problemas cardíacos, infecciones y anemia. Es portadora de grandes vitaminas y antioxidantes que ayudan a prevenir el colesterol, la obesidad, el estrés y la presión arterial. Además, su cáscara es la que presenta mayor cantidad de antioxidantes, actuando como un potente limpiador de organismo que purifica y regula los fluidos.

Así debes preparar una bebida a base de cáscaras de mandarina

Las infusiones son grandes aliadas para el cuerpo humano, y, si las elaboramos por nuestra cuenta, secando e hirviendo la fruta, serán más beneficiosas todavía.

Para las mandarinas y su cáscara el procedimiento es algo diferente. Sigue los pasos que te detallamos a continuación para elaborarla correctamente.

Procedimiento

Lava bien la mandarina y comienza a pelarla, evitando el borde blanco, que es el que da amargor. Hierve un litro de agua en una olla. Añade las cáscaras y deja que hiervan durante 10 minutos. Apaga el fuego y deja reposar la mezcla 5 minutos. Añade tu edulcorante favorito y ya puedes disfrutar la infusión fría o caliente.

Esta infusión, además de resultar fácil de hacer, es una gran manera de darle uso a la cáscara de la mandarina y aprovechar la totalidad de la fruta.

Anímate a realizar esta receta y notar sus beneficios en tu organismo: la salud de tu sistema inmunológico mejorará y te alejará de enfermedades cancerígenas y cardiovasculares.