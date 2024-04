El día que Amaral cantó en el cumpleaños de Nelson Mandela junto con Amy Winehouse

Muchos son los eventos icónicos que han tenido lugar a lo largo de la historia en el mítico estadio de Wembley, de Londres. Albergando desde festiavles solidarios como el 'Live Aid' en 1985 o la gira del rey del pop, Michael Jackson que en 1988 presentaba el 'Bad World Tour'. Tras una remodelación en el año 2002, que lo llevo a su demolición y posterior reconstrucción, el nuevo 'Wembley' albergó la actuación del grupo español Amaral, que coincidió con el 90º cumpleaños de Nelson Mandela.

El 27 de junio de 2008, con motivo del cercano aniversario del expresidente africano, estrellas de la música y del cine, líderes políticos y unos 45.000 espectadores se reunieron en un concierto para conmemorarle. Más allá de ser un tributo a su perosna, el evento se convirtió en una ocasión para recaudar fondos para su campaña contra el sida, en la que el Premio Nobel, perdió un hijo víctima de esta enfermedad.

El concierto estaba organizado por la fundación 46664 en honor al número de presidiario de Mandela durante su encarcelamiento en Robben Island. Entre los grupos que partivciparon se encontraban nombres consolidados como 'Queen con Paul Rodgers', 'Annie Lennox' o 'Zucchero'. Entre ellos, también destacó la presencia del grupo español 'Amaral'.

El 'Feliz cumpleaños' de Amaral

La banda zaragozana no solo actuo en el gran estadio londinense, si no que fue la encargada de cantarle el 'Feliz cumpleaños' al mandatario. Pero eso no fue lo más destacado. Acto seguido, fueron protagonistas de otro memorable momento.

Amy Winehouse en escena

Junto a ellos se subió al escenario Amy Winehouse, le cantante británica hizo aparición para interpretar a conjunto el tema "Free Nelson Mandela". Esta colaboración inesperada agregó aún más emoción al evento y demostró la importancia de la música como herramienta para concienciar sobre temas importantes y unir a las personas en una causa común.

La actuación de Amaral junto con Amy Winehouse fue solo una de las muchas destacadas del evento, que dejó una huella duradera en la lucha contra el VIH/SIDA y en la celebración del legado de Nelson Mandela como defensor de la justicia y la igualdad.