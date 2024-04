La indignante respuesta de un jefe a un camarero tras preguntar por sus condiciones laborales: "Tienes un día libre"

La cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

En este caso, la cuenta ha podido difundir uno de los mayores casos que pasan día a día en nuestro país en el sector de la hostelería y en las condiciones que existen en dichos puestos.

Las condiciones de trabajo de los camareros

A menudo oímos quejas en el sector de la hostelería sobre que "no hay gente trabajando en ellas" y que "muchos no aceptan las jornadas y los contratos que se les ofrecen". Para dar visivilidad a estos comentarios, la propia cuenta en twitter a expuesto un caso para demostrar la verdadera razón por la que la mayoría de veces no se aceptan los trabajos de camareros.

Podemos ver como este futuro trabajador le habla al supuesto empresario que le va a contratar. De primeras vemos como mientras el camarero/a tiene ganas por saber má ssobre su puesto de trabajo y la oferta que le están haciendo, recibe la respuesta de la persona que le va a contratar: "perdón, estaba ocupada y luego se me olvidó contestar", fue la respuesta que obtuvo el interesado en el empleo.

La guinda del pastel: la contestación de las condiciones del trabajo

Tal y como se puede ver en la contestación, la persona sería contratada por un total de 40 horas semanales, de las cuáles solo le darían de alta por 4 horas. Aunque parece que ante tal aberración se tiene que conformar con "el día libre" que le ofrece.

Las condiciones laborales en este sector son muchas veces insufucientes y esta precariedad es la que lleva a los futuros trabajadores a no optar a puestos de trabajo como estos.