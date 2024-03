Sigue estos consejos para ahorrar en tus vacaciones de verano: evita las grandes subidas de precios

Las vacaciones para este verano 2023 están ya a la vuelta de la esquina. Ya ha empezado el mes de junio y son millones los españoles que están deseando preparar sus vacaciones para poder descansar y disfrutar después de meses de mucho trabajo. Si tienes pensado viajar en esos días y quieres ahorrar unos cuántos euros sin renunciar a disfrutar el máximo, sigue los siguientes consejos:

1. Planea el viaje con antelación

Si sabes con antelación cuando vas a tener vacaciones, reserva destino cuanto antes. Las agencias, hoteles y webs de viajes tienen ofertas muy interesantes para quienes compran sus paquetes vacacionales hasta medio año antes. También es posible encontrar 'chollos' de última hora. Esperar a la última semana puede ayudarnos a ahorrar, eso sí es probable que no puedas viajar al destino que deseabas. Has de ser flexible.

2. Busca y compara precios

No es lo mismo dejar la planificación de tus vacaciones en manos de una agencia de viajes que organizarlas tú mismo. Planificar unas vacaciones económicas no es tarea fácil. Debemos buscar en diferentes webs para encontrar el mejor precio, comparar diferentes opciones, dar con las fechas más económicas, etc.

3. Consigue alojamientos más baratos

En muchas ocasiones y especialmente en los meses de verano, los hoteles no son siempre la opción más barata. Si te alojas en apartamentos privados y casas de intercambio podrás ahorrarte unos cuántos euros. Este tipo de alojamientos son además perfectos si viajas con niños o con amigos.

4. Usa el transporte público

La mayoría de destinos turísticos disponen de una buena comunicación en transporte público. Hazte con un plano del metro de la ciudad o consulta las líneas de autobús y olvídate de alquilar un coche para tus desplazamientos o coger taxis para llegar del aeropuerto o estación hasta tu alojamiento.

5. Ahorra en la comida

Cuando viajamos, una de las cosas en la que más gastamos es en la comida. Evitar los bares y restaurantes más turísticos y buscar los que frecuenta la gente local, nos supondrá un gran ahorro. Pero además, 'tirar' de supermercado, dónde se pueden encontrar ensaladas ya hechas para llevar a la playa o comprar lo necesario para hacernos un bocadillo nos ayudará a ahorrar un dinero que podremos invertir en otras cosas.