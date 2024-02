Shakira apuesta por llenar cuatro noches el Santiago Bernabéu en 2025: todos los detalles de la gira

Hace unos días, la cantante colombiana Shakira, anunciaba este que el próximo 22 de marzo estrenará su nuevo disco, Las mujeres no lloran, con una edición en vinilo, la primera de su carrera. "No lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso", escribió la cantautora en las redes sociales con una foto en la que se ven diamantes rodando por su cara en forma de lágrimas. Ahora quiere llenar cuatro noches en el Santiago Bernabéu en 2025.

Nuevo álbum de Shakira

Desde sus últimas polémicas con Hacienda y de su separación con el padre de sus hijos parece que hemos encontrado a una nueva Shakira, una nueva era. Desde que hace un año la artista se estrenara con Bizarrap, otro de los grandes artistas más sonados del momento, todo no ha hecho más que rodar con Shakira.

Bajo el título "BZRP Music Session #53", Shakira arrancó con mensajes como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión". En los primeros 20 minutos tras su publicación, el tema ha cosechado casi 2 millones de visualizaciones en YouTube. Tras ocho horas, ya pasaba de 22 millones. Shakira ya había publicado un adelanto de la letra de la canción en sus redes sociales, "una loba como yo no está pa' tipos como tú", que no dejó indiferente a nadie y confirmó las suposiciones de que se trataría de un tema cargado de recados para el exfutbolista Gerard Piqué.

Su nueva gira

Aunque todavía faltan algunos días para que el álbum que podrá punto y aparte a una nueva Shakira se estrene, ya son varias las apuestas por una nueva gira de la cantante. Una gira de la nueva Shakira.

Fuentes cercanas a la cantante, hablan sobre que este mes de marzo, fecha en la que se estrena su nuevo álbum, la colombiana anunciará una nueva gira mundial para todos sus fans, siendo uno de sus deseos actuar en Madrid. De hecho, lo que se sabe hasta ahora, es que la cantante planea cantar cuatro noches completas en el templo del Real Madrid en junio de 2025.

De momento habrá que esperar a que estas nuevas canciones salgan a la luz y será cuando tengamos nuevas noticias de esta ansiada gira mundial de la cantante colombiana. Shakira ha hecho un total de seis giras a lo largo de su trayectoria como artista: Pies descalzos, Anfibio, Tour de la Mangosta, Fijación oral, Sale el sol y El dorado. Dentro de poco podríamos estar ante la séptima gira de la cantante. Una nueva donde tendríamos esta nueva faceta de la cantante en los mejores escenarios.