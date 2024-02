El motivo por el que Alejandra Rubio estalló en 'Así es la vida': "Estáis hablando de algo que no sabéis, no voy a contestar a eso"

El pasado martes 13 de febrero la revista Semana dio a conocer un posible romance mediático nada más y nada menos que entre Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores. Dicha revista publicó una imagen en la que ambos aparecían besándose lo que desató un revuelo en los medios.

Así fue la reacción de Alejandra Rubio ante los mensajes

Tras la aparición de la joven con Constanzia, Alejandra Rubio visitó el plató de 'Así es la vida' en el que, por supuesto, su supuesta relación con Carlo Constanzia iba a estar a la orden del día. La colaboradora no quiso entrar en detalles a lo que respondió: "Es que estáis hablando de una cosa que no sabéis y yo no te voy a contestar a eso".

Sin embargo, la polémica llegó después cuando hablaron sobre su madre: "Mi madre es mi madre, sé lo que piensa, me ha dicho lo que me tenía que decir".

Estas han sido las primeras palabras de Carlo Constanzia sobre Alejandra Rubio

Este mismo jueves ha aparecido Carlo Constanzia en el IFEMA para asistir al desfile de Mans, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y se ha tenido que enfrentar a una gran cantidad de medios de comunicación que le esperaban para preguntarle por su romance con Alejandra Rubio. Reconoció estar "muy bien" pero optó por no dar declaraciones de su supuesta relación: "Estaría mejor si pudiera estar un poco más tranquilo".