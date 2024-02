Así es como puedes crear los perfiles de Movistar Plus+: sigue estos pasos

Movistar Plus+ es un servicio de streaming que pueden contratar tanto los propios clientes de Movistar como los que no pertenecen a esta empresa. En Movistar Plus+ se disfruta de un paquete de canales de televisión en streaming que podrás ver desde el dispositivo que quieras -teléfono móvil, televisión, tablet-.

Una plataforma en la que se cuenta con varios canales, donde se emite contenido a diferentes horas en el día. Con esta 'plataforma' podrás disfrutar de cine con distintos estrenos que llegarán cada semana, series, deportes, documentales, entretenimiento y fútbol -que son muchas las personas por las que se suscriben a este servicio-.

Los diferentes perfiles de Movistar Plus+

Este servicio se podrá disfrutar, como en cualquier plataforma de streaming, en la que cada uno cuenta con un perfil 'personalizado'. Se pueden crear hasta cuatro perfiles, además del perfil 'hogar' que está integrado por defecto, al que le puedes cambiar el nombre por cualquier miembro de la familia.

Cómo crear los perfiles en Movistar Plus+

Primeramente, debemos tener en cuenta que los cambios que se hagan en un dispositivo, se harán en el resto de dispositivos de manera automática, por ello siempre es mejor contar con un perfil cada miembro de la familia. Desde la pantalla de 'perfiles', puedes crear y modificar hasta los cuatro perfiles permitidos y personalizarlos.

Estas son las instrucciones para los perfiles de Movistar Plus+

Cómo crear un perfil

Lo primero que debes hacer es pulsar sobre el avatar del 'perfil o Menú' y seleccionar un 'nuevo perfil'. Una vez dentro, debes seleccionar el nombre y la imagen que irá asociada a cada perfil. De esta forma podremos distinguir cada uno de los perfiles y tenerlos personalizados. Además, podrás modificarlos en cualquier momento, por si quieres actualizar los avatares que se estén empleando.

Cómo eliminar un perfil

A la hora de eliminar perfiles en Movistar Plus+, lo podrás hacer, menos eliminar el de 'Hogar'. Tendrás que acceder a 'Administrar perfiles'. Una vez dentro accedes a la parte de 'Modificar perfil' y eliminas el perfil. Para eliminar el perfil, debe estar inactivo.