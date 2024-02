Reina Letizia: la costurera responsable de los mejores looks (y arreglos) de su armario

En los últimos años el estilo (y el vestidor) de la reina Letizia se ha convertido en uno de los más admirados e influyentes de las ‘royals’ internacionales. Cada prenda que estrena (o repite) acapara titulares y todos sus looks son observados al detalle. Sin embargo, con el paso del tiempo en su armario se han acumulado varias piezas de procedencia misteriosa: no forman parte del catálogo de ninguna marca y ningún diseñador ha reclamado su autoría. ¿El motivo? Todas ellas son obra de una costurera que trabaja en Zarzuela desde 2016 y cuya identidad por ahora se desconoce.

Su labor principal consiste en ajustar a la figura de doña Letizia cada look que su estilista, la experta en moda Eva Fernández, incorpora a su repertorio; de ahí que cada prenda que luce en sus apariciones públicas le siente como un guante y parezca casi hecha a medida. Arregla bajos, modifica costuras y, en ocasiones, customiza los artículos para adaptarlos al protocolo real, ya sea cerrando escotes o añadiendo centímetros de tela.

No obstante, la parte más interesante del trabajo de esta enigmática costurera que prefiere mantenerse en el anonimato es la confección de diseños exclusivos para la reina Letizia. Algunos de ellos son auténticas joyas, como puedes ver a continuación.

El vestido de ‘tweed’ que inició la leyenda

Una de las primeras creaciones que nos puso tras la pista de esta costurera fue este vestido de ‘tweed’ que la soberana estrenó en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte de 2017. Por entonces ya se sospechaba que la reina había aumentado su equipo de imagen -conformado entonces por su peluquera de confianza, Luz Valero, la mencionada estilista Eva Fernández y, ahora, además, la maquilladora Natalia Belda- y este ‘outfit’ fue la confirmación de que había alguien creando piezas especiales para ella.

El vestido capa más buscado

Con el paso de los años la labor de la costurera de Zarzuela ha ganado peso en el vestidor de doña Letizia gracias a prendas con tanta personalidad como este original vestido capa que se ha puesto en varias ocasiones. Durante meses la prensa especializada y los fans de su estilo buscaron sin éxito a su autor hasta concluir que se hizo en el taller de Palacio en exclusiva para la consorte.

El abrigo-vestido que tiene en todos los colores

Una de las grandes ventajas de disponer de este servicio de costura personalizado es que, cuando a la reina le encanta un diseño, se lo puede hacer en varios colores.

El vestido blanco neutral

Después de 12 años de ausencia, en 2022 la reina regresó a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid por todo lo alto. Y su look, un vestido blanco casi nupcial, puso en relieve la importancia de disponer de su propia costurera para este tipo de ocasiones. Y es que doña Letizia no quería favorecer ni perjudicar a ninguna de las firmas que participaban en la Semana de la Moda madrileña, de ahí que la mejor opción fuera escoger un diseño propio y sin autoría reconocida que le ayudara a mantener un papel neutral frente a los diseñadores allí congregados. ¡Chica lista!

El otro vestido blanco

Otra de las grandes incógnitas del armario de la reina es el elegantísimo vestido blanco por el que optó para la apertura solemne de la XIV Legislatura en 2020. Los pendientes de perlas y diamantes y la capa negra bajo el que lo ocultó debido al frío distrajeron la atención del vestido, que no ha vuelto a lucir hasta ahora. No está claro quién lo firma, por lo que tiene muchas papeletas para ser otra idea ‘made in Zarzuela’.

La falda rosa diplomática

La habilidad con la aguja de esta costurera que huye de la fama queda patente de nuevo gracias a esta impresionante falda rosa que vimos por primera vez durante la recepción del Cuerpo Diplomático acreditado en el Palacio Real en 2023. Sin duda una de sus creaciones más aclamadas.

El vestido 'maldito' que rechaza las joyas

Curiosamente, la mencionada recepción anual del cuerpo diplomático es una de las citas en las doña Letizia ha recurrido más veces a su modista particular. En 2024, por ejemplo, escogió este admirado diseño que había lucido por primera vez en la Pascua Militar del año anterior... y que, en ambas ocasiones, le ha generado percances con sus joyas.

El día de su estreno, el broche que eligió se soltó del vestido y cayó al suelo, lo que hizo que el rey Felipe se agachara a recogerlo; y, cuando lo llevó por segunda vez, una de sus pulseras de zafiros se abrió y permaneció en el suelo durante unos instantes. ¡Menuda casualidad!

El vestido con escote tendencia

Aunque a doña Letizia le interesan las tendencias de moda, debido a su posición de reina no siempre le es fácil sumarse a ellas. Quizás por eso la costurera de Zarzuela se encargó de hacer este vestido con el escote más buscado de la temporada pero adaptado al protocolo; una de las incorporaciones más recientes a su repertorio que estrenó en el XXV aniversario de La Razón.

Sus arreglos más comentados

Como decíamos, además de confeccionar prendas desde 0, la costurera de Zarzuela también se encarga de modificar prendas de otras marcas para ajustarlas al estilo tanto de doña Letizia como de sus hijas.

Cerrar escotes, ajustar patrones...

Es el caso, por ejemplo, de este vestido de Massimo Dutti al que le cerró en escote en la espalda para su primera visita oficial a Andorra (en la imagen anterior) o de este vestido de pasarela de Carolina Herrera que ha recuperado para la jura de la Constitución de la princesa Leonor y la que ha modificado la zona de la cintura.

Leonor y Sofía también confían en la costurera

Aunque la mayor parte de su tiempo lo dedica a la reina, las hijas de Felipe VI y doña Letizia también cuentan en ocasiones con su servicio. Lo vimos, por ejemplo, en los Premios Princesa de Asturias 2022, cuando ambas customizaron sus vestidos: al Carolina Herrera de Leonor se le añadió una franja para que no fuera tan corto y, por el contrario, el de lentejuelas de El Corte Inglés de Sofía se recortó notablemente, ya que originalmente era largo hasta los pies.

Los escotes de la infanta Sofía

De hecho, la más joven de la familia real ha tenido que recurrir en más de una ocasión a las expertas manos de la costurera para cerrar los escotes de diversas prendas. En cuestiones de moda ella es la más atrevida de Zarzuela y al comprar la ropa en tiendas adolescentes, le ha tocado más de una vez pasarlas por el filtro del protocolo y añadir centímetros de tela en la zona del pecho. Así ocurrió, por ejemplo, con este vestido de flores de Mango que llevó a la Confirmación de su hermana o con el vestido azul de High Spirits que escogió para un encuentro de los Premios Fundación Princesa de Girona en 2021.