La amistad de una concursante de 'OT 2017' con la Reina Letizia: "Somos súper mejores amigas"

El estreno de 'La Mesías' de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se ha convertido en una de las series revelación de la temporada. Y con ella Amaia Romero, que ha demostrado tener talento para la interpretación además de para la canción. La que fuese concursante y ganadora de 'OT 2017' está nominada a Mejor actriz de serie en los premios Feroz con el personaje de Cecilia Puig Baró, líder de las 'Stella Maris'.

Antes de participar en el Festival Primavera Sound de Barcelona en unos meses, las 'Stella Maris' han ofrecido un concierto de Año Nuevo en el madrileño Teatro Calderón, siendo Amaia una de las grandes protagonistas de la noche: "Estoy muy contenta, la verdad es que esto es muy fuerte. De repente aquí un musical, un teatro, así de repente. Estoy super feliz" ha confesado.

"Se acordaba cuando le toqué el piano a los dos"

La ex-concursante del formato que ahora se emite en 'Prime Video' reconocía que no se esperaba "ni siquiera actuar" y ver que su trabajo en la serie está siendo tan reconocido "me suena raro la verdad y me parece muy fuerte. Había querido hacerlo desde pequeña, y que Los Javis hayan conmigo ha sido un regalo de la vida increíble y que me haya llevado una nominación" ha agradecido pletórica.

No cambiaría la música por el teatro, ya que ve la actuación "como un hobby que tengo en segundo plano para ir haciendo cositas", señala. Tirando de sentido del humor, Amaia ha bromeado con la amistad que le une a la Reina Letizia, con la que compartió una foto en redes sociales: "Somos súper mejores amigas, la voy a llamar después a ver qué le ha parecido 'La Mesías'". "No, qué va" ha aclarado entre risas, confesando que no conoce a la monarca y que su encuentro -que publicó feliz en Instagram- fue algo "muy puntual", añade.

"Había mil cámaras alrededor y fue todo como un poco, muy expuesto, pero pude hablar un poco con ella y bueno una mujer normal" ha confesado, revelando que Doña Letizia "se acordaba cuando había venido una vez al conservatorio y yo le toqué el piano a los dos, a Felipe y a Letizia". "Lo mismo no se acordaría y lo mismo se lo dijeron para que me lo dijera" ha apuntado divertida con ese punto de humildad que nos ha conquistado desde que ganó 'Operación Triunfo 2017'.