Los Javis llevarán la vida de Yurena (Tamara) a Netflix con una serie creada por Nacho Vigalondo, 'Superstar'

Después del debate que se generó en torno a si La Mesías estaba basada o no en el grupo de pop cristiano Flos Mariae, Los Javis recurren a otro referente reciente de la cultura pop para su nuevo proyecto. Se trata de la cantante Yurena, conocida anteriormente como Tamara y famosa por canciones como No cambié, sobre la que girará la serie de Netflix Superstar, creada por Nacho Vigalondo (El vecino, Los cronócrímenes) y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

"No hay nada que nos guste más que el pop y mirar hacia atrás, a la historia de nuestro país. Si hay una época salvaje en la que todo era posible, esa es la época del 'tamarismo', donde los más insospechados protagonistas acapararon horas y horas de televisión”, afirma Javier Calvo.

“Cuando uno se enfrenta a una serie basada en hechos reales, lo más importante es encontrar el punto de vista. Superestar lo ha encontrado gracias a la mente brillante y loca de su creador, Nacho Vigalondo. La serie tiene detrás un buque de talento como pocas veces había visto antes. Es el homenaje a una época de España que merece ser revisitada. Como productores, estamos emocionados de poder compartir este viaje con Netflix”, añade Javier Ambrossi.

Humanizar a personajes maltratados

Nacho Vigalondo, nominado a un Oscar por su cortometraje 7:35 de la mañana, es el creador, guionista y director, junto a Claudia Costafreda (Cardo) de Superestar. "Una de las mayores suertes con las que me he topado a lo largo de mi carrera es la complicidad creativa con Javier Ambrossi y Javier Calvo, y esta serie es el remate de esa ecuación, que talentos increíbles como los de Claudia Costafreda, Maria Bastarós y Paco Bezerra han proyectado hasta las estrellas. En Superestar hemos querido comprender, humanizar y respetar a una serie de personajes normalmente maltratados, y por el camino hemos hecho un volquete de fantasía, magia y locura que no se parece a nada que hayamos visto", afirma Vigalondo.

Compuesta de seis episodios, la sinopsis de Superstar hace referencia a personajes que se hicieron conocidos en la televisión española de los años 2000, en programas como Crónicas marcianas, como pasó con Yurena, sobre cuyos inicios artísticos se centrará la nueva serie. Un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000 tras el lanzamiento de la canción No cambié y de su posterior álbum Superestar.

"Con el cambio de siglo un cometa atravesó el cielo de España desmontando las leyes de la fama y el éxito, desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground. Durante un par de años las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión. Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad. Un relato mágico donde caben conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella: Tamara".