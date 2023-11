El 'reggaeton' se corona: estas son las canciones más escuchadas en España este 2023

Por fin ha llegado un día muy esperado por muchos amantes de la música: ¡el Spotify Wrapped! La compañía, de origen sueco, se reserva datos sobre los hábitos de escucha de los usuarios hasta las últimas semanas del año. Así, los oyentes están pudiendo visualizar con mucha emoción un resumen visual y auditivo de cuáles han sido los patrones musicales que han seguido a lo largo del 2023. Se trata de una especie de banda sonora de tu vida, tal como lo explica la plataforma.

En este Spotify Wrapped se indican los artistas, canciones, álbumes y pódcast que más han acompañado a cada persona durante esos últimos 12 meses. También se muestra una clasificación de los géneros musicales más frecuentes entre sus reproducciones. Además, la aplicación genera listas personalizadas que recopilan todos estos temas, así cómo se exhibe un recuento del número de minutos que has pasado escuchando música, entre otros datos. Asimismo, se han conformado otros índices a nivel nacional y mundial.

Spotify lleva realizando esta práctica desde 2016 y poco a poco ha ido perfeccionando la técnica. Así, cada edición se han ido incluyendo datos diferentes, formas más creativas de presentar la información y nuevas maneras de compartirla en las redes sociales del usuario. Todas estas decisiones corporativas han conllevado que el Spotify Wrapped haya ido adquiriendo más éxito, hasta ser un momento del año ansiado por muchos.

Canciones más escuchadas en España en 2023

Basta un rápido vistazo y unos pocos minutos de audición para percibir que el género imperante en España es el reggaeton. De las 10 canciones más populares durante este 2023, seis podrían clasificarse dentro de esta categoría. Las otras cuatro, son: un merengue, una bachata, pop y electropop. Se aprecia la gran influencia de los ritmos latinos tanto en la música producida por artistas españoles, como en la buena acogida de los temas creados por artistas procedentes de Sudamérica. Este ha sido el top 10 de canciones en 2023:

Playa del inglés - Quevedo y Myke Towers Yandel 150 - Yandel Columbia - Quevedo El merengue - Manuel Turizo y Marshmello La Bachata - Manuel Turizo Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira Lala - Myke Towers Beso - Rosalía y Rauw Alejandro Punto G - Quevedo Nochentera - Vicco

Otras canciones que han sido muy reproducidas durante este año y que Spotify ha incluido en la lista de éxitos son Polaris Remix de Saiko, Quevedo, Feid y Mora; TQG de Karol G y Shakira; Rara vezde Taiu y Milo J; Where she goes de Bad Bunny; Baby Hellode Rauw Alejandro y Bizarrap; Holanda de Jhayco o Flowers de Miley Cirus.

Artistas más escuchados en España en 2023

También en este apartado se aprecia el enorme peso de los artistas de Latinoamérica y, sobre todo, del Caribe, en especial de Puerto Rico. Y es que de este ranking, solo Quevedo es originario de España, nacido en las Islas Canarias. Entre los nueve restantes hay dos colombianos, un argentino y seis puertorriqueños. Estos son los 10 artistas que más han escuchado los oyentes españoles este 2023:

Bad Bunny Quevedo Feid Myke Towers Rauw Alejandro Anuel AA Mora Eladio Carrión Karol G Bizarrap

Álbumes más escuchados en España 2023

Donde quiero estar - Quevedo Mañana será bonito - Karol G Un verano sin ti - Bad Bunny Nadie sabe lo que va a pasar mañana - Bad Bunny La vida es una - Myke Towers 3mend2 Kbrn - Eladio Carrión Paraíso - Mora Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum - Feid Saturno - Rauw Alejandro Cupido - TINI

Siete de ellos son de este año, pero hay tres que fueron lanzados al mercado en 2022: Un verano sin ti (Bad Bunny) y Paraíso (Mora) y Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum (Feid).

Podcast más escuchados en España