El sorprendente cambio físico de Daniel Radcliffe

El actor Daniel Radcliffe en un fotograma de la serie Miracle Workers / Vía Instagram @daniel9340

Acostumbrados a ver al pequeño Harry Potter en pantalla, muchos fans se asombran al apreciar el cambio físico del actor británico Daniel Radcliffe, quien con cariño dio vida al joven personaje durante muchos años.

Radcliffe compartió en su Instagram un fragmento de un episodio de "Miracle Workers", una serie traducida como "Obreros milagrosos" que protagoniza desde 2019. En la alocada escena se mostraba en ropa interior y se percibían unos músculos marcados en los brazos, las piernas y el abdomen.

Hay quienes han hecho sus hipótesis: ¿estará el artista poniéndose en forma para interpretar algún papel? Los rumores estaban ya alimentados desde hacia algunas semanas, cuando había publicado un trozo más corto de esa misma escena y, bromeando, había colocado al final del vídeo el traje de Lobezno sobre su cuerpo mediante un montaje fotográfico. Lo acompañó con el texto siguiente: "And that's how he became Wolverine" (es decir, "Así fue como él se tranformó en Lobezno"). Esto azuzó las habladurías, puesto que ya se conoce que Hugh Jackman abandona la interpretación de este superhéroe de los X-Men y la audiencia se pregunta quién relevará este puesto. Sin embargo, el actor poco después esclareció la cuestión.

Vanity Fair publicó hace unas semanas una original entrevista con un detector de mentiras con el actor británico. En ella, Lindsay Mendez le interrogó acerca de la posibilidad de que él fuese a encarnar al próximo Lobezno, a lo que él respondió con un escueto "no". Entonces, los entrevistadores insistieron sobre su transformación a una complexión más atlética y Radcliffe aclaró: "Me he puesto musculoso porque soy obsesivo. Ya has visto a mis padres, son unos locos del deporte. Así que me lo han transmitido... pero no, nada de Lobezno. Halagado, pero no", explicó cerrando así este tema.