Las Muns: empanadas argentinas para comerse el mercado con Nandu Jubany

Presentación de Las Muns en Barcelona / 'activos'

"Demasiado gruesas. Y esas, demasiado calientes. Mejor saca las que ya están templadas. En las próximas deberían notarse más los trozos de pollo". Una retahíla de directrices salen de la boca del chef Nandu Jubany, que anda para arriba y para abajo detrás de los camareros que ofrecen a los asistentes las primeras empanadas argentinas rellenas con su receta.

El chef Nandu Jubany, en la presentación de su nueva colaboración / 'activos'

Ocurre en la presentación, en Barcelona, de su nueva colaboración con la cadena de comida rápida Las Muns. "¿A que están buenas?", pregunta a un colega, que asiente entusiasmado, con la boca todavía llena. "Pues claro, yo no haría nada que no lo estuviera", ríe, cómplice, el cocinero de estrella Michelin. "Que las dos empresas salgan beneficiadas", responde cuando se le pregunta por sus objetivos más inmediatos.

Un empleado saca del honro las empanadas argentinas Las Muns / 'activos'

Las Muns nacieron en 2013 con la apertura de una tienda en el barrio del Poble Nou de Barcelona y, ahora, con más de 10 años de vida, cuentan con 45 puntos de venta en España, Portugal, Andorra e Italia. Algunos de ellos en ubicaciones tan destacadas como la estación de Atocha de Madrid. Aunque es en el obrador de la capital catalana, de 800 metros cuadrados, donde una cincuentena de trabajadores producen los tres millones de empanadas que luego se distribuyen por el país cada año. Se venden a entre 2,90 y 3,90 euros la unidad. "Cerramos cada una de estas preciosidades con nuestras manitas", sonríe, orgullosa, una trabajadora que disfruta de la avant-première junto con algunos de sus compañeros, los cofundadores y el chef.

Ronda de inversión

El año pasado, la cadena facturó 7,5 millones de euros, contando los resultados de las tiendas propias y los de las franquicias. Han crecido a una media de 12 tiendas al año en los últimos dos. Y, en 2024, esperan inaugurar nueve locales, "más las que vayan surgiendo", así como superar los 10 millones de euros en facturación. Les ayudará a tomar impulso la ronda de inversión de dos millones de euros que abrieron hace casi dos meses. Entre sus socios principales se encuentra Eat Out Group, conocido por gestionar negocios como Pans&Company.

Así lo explica el cofundador de la cadena, Mariano Najles. Argentino de nacimiento y psicólogo de formación, llegó a España en 2005 con una beca para cursar un MBA (máster en Administración de Empresas). En su país natal se dedicó a la consultoría en recursos humanos, y siguió con esa andadura en Barcelona. Pero, en 2009, le picó "el bicho emprendedor". Entonces fundó una tienda de alimentación en Gràcia, de la que ya se desvinculó, pero que continúa abierta.

La marca cuenta con 45 puntos de venta y espera cerrar el año con una facturación superior a los 10 millones de euros

Poco después de comenzar su proyecto, en 2011, llegó Diego Rojas, cofundador de Las Muns y su actual responsable de I+D. Rojas es un abogado que siempre tuvo afición por la cocina. De ambos nació la idea de "reinventar las empanadas típicas" y adaptarlas al mercado español, con sabores de esencia mediterránea y que buscan ser más saludables que otras opciones de comida rápida. Con una inversión inicial de 3.000 euros, Rojas dejó la abogacía para convertirse en chef, y continúa elaborando las recetas en la actualidad. Ahora, la inversión acumulada en estos años asciende ya a 1,5 millones de euros.

De los 45 puntos de venta que tiene la marca, solamente un tercio son de gestión propia. Las demás, franquicias. "Creemos que un franquiciado tiene más conocimiento del mercado de su propio territorio que nosotros", asegura el CEO. Además, "es un modelo de negocio en el que es muy fácil abrir una tienda, sin saber nada de cocina". Porque "solo tienen que hornearlas con un horno preprogramado; no hay recetas", insiste. "Y se cuenta en unidades, no hay porciones". Por la sencillez del proceso, cada local tiene a una sola persona trabajando en cada turno, excepto en tiendas con mucha venta. Así que el gasto en plantilla también es bajo.

‘Burgers’, pizzas y bocatas

Noticias relacionadas

No son los únicos. Cada vez hay más actores en el mercado de la gastronomía argentina, aunque eso no les preocupa. Cuando llegaron a Barcelona, en 2013, "había tres tiendas que vendían solo empanadas en la ciudad, y ahora hay más de 150", cuenta Najles. Son tiendas pequeñas, enfocadas sobre todo al take away (para llevar) y, en algunos casos, al delivery (para recibir en casa). El empresario considera que este fenómeno contribuye a expandir la cultura de la empanada. Así que la verdadera competencia no son ellas. "Competimos contra las hamburguesas", puntualiza. El objetivo es también "quitarle una noche a la pizza y un bocadillo al mediodía". Y sustituirlos por empanadas, claro. Saben que son los productos estrella, los que la población consume más asiduamente.

"En este país, aún hay lugar para más mercado, pero el norte de Europa es al próximo al que miramos", explica el CEO. Hacia Austria o Alemania. Porque son conscientes de que, en España -y otros países del sur-, juegan con una desventaja: "A la gente le gusta sentarse al mediodía para comer. Pero, de París para arriba, la gente come de pie".