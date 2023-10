Un vecino aprovecha Halloween para denunciar el problema con la basura en su comunidad: "Los vecinos sí se asustan"

Halloween se celebra el 31 de octubre / Agencias

Vivir en comunidad implica respetar ciertas normas y horarios por el bien de la totalidad del vecindario. Algo que parece obvio, pero que para muchos vecinos no tiene apenas importancia. En todas las comunidades existe un vecino algo menos considerado que el resto, quien no tiene en cuenta las horas de descanso del resto de la comunidad y organiza fiestas, cambia sus muebles de sitio, o simplemente grita y golpea a altas horas de la madrugada.

Lo cierto es que desde que algunas quejas comenzaron a hacerse virales en las redes sociales, son muchos los usuarios que aprovechan para denunciar de forma pública la situación que viven en sus edificios. Cuentas como @liosdevecinos, exponen y dan visibilidad a las situaciones más insólitas que algunos usuarios han tenido que vivir con sus vecinos o vecinas, llegando a protagonizar historias dignas de una película de ciencia ficción.

Aprovechando Halloween para las reivindicaciones vecinales…(Madrid) pic.twitter.com/A7CSKIBrgv — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) October 29, 2023

Un vecino aprovecha Halloween para denunciar la suciedad en su comunidad

Con la llegada de Halloween, muchos son los domicilios, casas y edificios que aparecen al más puro estilo americano, con calabazas, telarañas, fuegos o payasos. Y es que, cada año son más los vecinos que deciden cambiar por completo el aspecto de su vivienda, algunos de ellos llegando a imitar a la perfección algunas escenas de películas. Esta vez se trata de un vecino de la Comunidad de Madrid, que ha aprovechado para denunciar la situación que vive en su comunidad con motivo de Halloween. Una crítica escondida tras un cartel de lo más irónico con motivo de la noche del 31 de octubre.

El cartel en cuestión dice: "¡Halloween está llegando y la basura no es un festín de miedo! No espantes a los vecinos: ¡Usa los contenedores para la basura! Los fantasmas no se alimentan de basura, porquería y muebles rotos en el portal. Pero los vecinos sí se asustan, y eso no está bien. ¡Sé un vecino cívico y tira tu basura en los contenedores adecuados! Feliz Halloween, ¡Que tu basura no sea un susto!", acompañado con un dibujo de tres bolsas de basura con apariencia de calavaza.