Este es el motivo por el que debes tener el velocímetro de Google Maps activado para circular

Cambio de velocidad máxima a 80 kilómetros hora en el área metropolitana / Edwin Winkels- Camara digital

Seguro que más de una vez has pasado delante de un radar y has pensado que ibas a más velocidad de la permitida al mirar tu velocímetro, pero, ¿es esto cierto? Algunas aplicaciones de navegación y la mayoría de los coches no muestran la velocidad real a la que estás circulando. A continuación te contamos por qué lo hacen y en qué puede beneficiarte.

Para que te hagas una idea de la importancia de no correr en la carretera, solo el año pasado la DGT formuló un total de 3.704.675 multas por exceso de velocidad, lo que supone más de la mitad del total de multas de tráfico que se pusieron en nuestro país. Esto significa, básicamente, que los españoles suelen conducir por encima de los límites permitidos.

Los velocímetros de las aplicaciones de circulación

Los velocímetros de las aplicaciones como Google Maps nos marcan una velocidad ligeramente superior a la que realmente circulamos, con el objetivo de que no superes la velocidad máxima establecida en la vía y evites las multas y los radares de carretera. Por ello, tener el velocímetro de Google Maps activado, te ayudará siempre a saber el límite de velocidad de la vía y la velocidad de conducción de la misma.

Así es como puedes activar el velocímetro de Google Maps

Debes ir a 'Ajustes' de la aplicación de Google Maps. Entrar dentro de 'Ajustes de Navegación' y activar la opción de: 'velocímetro'.

Con estos pasos hechos ya tendrás el velocímetro activado y podrás disfrutar de los ajustes de velocidad para circular de forma eficiente y tranquila por la carretera.

Estos son los radares de Madrid que más multan

Noticias relacionadas

Con un total de 31.679 denuncias, el radar que más multa en Madrid se encuentra en el kilómetro 4,150 de la M-30, situado cerca del centro comercial La Vaguada.

Seguido al nombrado anteriormente, le sigue el radar situado en la Avenida de Puerta de Hierro , que cuenta con más de 28.000 infracciones .

Y el radar de la A-5, en Batán , cuenta con más de 23.000 infracciones.

En cuarta posición, encontramos el radar del kilómetro 19,800 cerca de Casa de Campo.

En quinta posición, situado en el kilómetro 10,3 situados en el túnel de esta misma carretera.

Kilómetro 27 de la M-30.

El kilómetro 16,530 de la M-30 en el Paseo de los Pontones -en Arganzuela-.

El kilómetro 4 de la A-5 en sentido de salida.

En novena posición, en la carretera de Castilla -en Aravaca -.

Y en décima posición, encontramos el radar de Paseo de la Castellana, número 300.

Estos son los diez radares de Madrid que más multan hasta ahora y que más infracciones han tenido en este primer trimestre de 2023.