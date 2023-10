La multa que te pueden poner en Metro de Madrid que seguro no conocías

Conoce esta multa del Metro de Madrid que te puede caer y que es muy desconocida / Pedro Carrero | EPC

La red de Metro de Madrid es una de las más extensas de Europa, y miles de personas lo usan a diario para conmutar, o simplemente, transportarse por toda la ciudad. Son unos viajes muy rutinarios en la ciudad, y eso supone la convivencia de muchas personas que lo usan constantemente. En ocasiones hemos sido testigo de todo tipo de ocurrencias que algunos pasajeros han tenido.

Asimismo, el Metro de Madrid ha sido noticia en más de una ocasión por el comportamiento de los viajeros, aunque existen una serie de reglas relativas a la convivencia, aunque muchos lo ignoran. Una gran parte de la normativa es relativamente reciente, por lo que muchos pueden desconocer todas las reglas que contiene. Sigue leyendo y te contamos cuáles son las infracciones más comunes que implican multas en este medio de transporte, que muchos viajeros no conocen.

La multa menos conocida del Metro de Madrid

Aunque creamos que estamos haciendo un buen uso del transporte público, podemos estar cometiendo alguna de sus infracciones más comunes y que desconocemos. De esta forma, hay una multa que muchos no conocen y consiste en no transportar su bicicleta de forma correcta, por su parte, lo mismo ocurre con los patinetes eléctricos.

Concretamente, si estamos llevando una bicicleta en Metro no podemos estar montados en ella, y en caso de que se pueda plegar, esta es la forma de llevarla. En caso de que lleves una bicicleta o un patinete, deberás llevarlo en uno de los vagones de cabeza o de cola, en ambos casos las bicicletas deben ir junto a las cabinas de conducción. En caso de que no estemos cumpliendo esta normativa, podríamos enfrentarnos a una multa de hasta 30 euros si está plegada.

Otras multas poco conocidas

Hace poco el Metro de Madrid aprobaba la posibilidad de viajar con perros en los vagones, pero si nuestra mascota no viaja correctamente, podríamos enfrentarnos a una sanción de hasta 200 euros. La primera de las condiciones para viajar con un can es que deben estar identificados correctamente a través del uso de microchip. Todos los perros deben llevar bozal y estar sujetos con una correa cuya longitud no debe superar los 20 centímetros, además de viajar en el último vagón del tren.

Otra de las sanciones menos conocidas es la prohibición de llevar globos de helio o metálicos en las estaciones. Introducir estos objetos en las estaciones puede suponer todo un peligro para la instalación eléctrica del metro, puesto que la posibilidad de que se produzcan cortocircuitos o descargas es muy alta debido al material que es un gran conductor de electricidad.

Sanciones más habituales

La sanción más habitual en este medio de transporte no podría ser otra que, la multa por colarse en el metro. Es una de las situaciones que más se ve en el día a día, y puede ser por no disponer del billete o por no contar con el billete adecuado en el momento. No obstante, la web oficial de Metro de Madrid índica que no llevar un billete válido puede suponer una multa de hasta 80 euros, con posibilidad de ser reducida a 40 euros en un plazo de 15 días desde el día de la multa.