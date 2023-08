"Anular Madrid Central por 5 euros": el "fraude" de un parking que cobra más por entrar y salir que por aparcar una hora

La calle de Pizarro, entre la de la Luna y la del Pez, es un oasis dentro del barullo de la zona de Malasaña. Tiene pocos negocios y sólo uno es un bar. El resto, tres aparcamientos de propiedad privada y acceso público, un pequeño gimnasio y varios hostales. Un modesto parking de esta vía, una de las más pequeñas del barrio Universidad, en el centro de la capital y dentro de la zona de restricciones de movilidad Madrid 360, anuncia algunas de sus tarifas en un cartel pegado a una columna, justo antes de llegar a la garita del empleado que en ese momento vigila el negocio.

Llama la atención una de las ofertas de este Garaje Luna. "Anular Madrid Central: 5 euros". EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tratado de averiguar a qué se refieren los dueños del parking con ese "anular". "Cobramos cinco euros por entrar y salir al parking", indicaba uno de los trabajadores de este negocio a un cliente que le preguntó por el cartel.

Garaje Luna, el parking de la calle de Pizarro que anuncia "anular Madrid Central" por cinco euros. / A. A.

Desvela, de esta manera, un "fraude de ley", según el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que incumpliría el sentido de las restricciones que se impusieron en el gobierno de Manuela Carmena, con Madrid Central, y, posteriormente, en el de José Luis Martínez-Almeida, con Madrid 360.

Todos los vehículos con etiqueta ambiental B o C están obligados a estacionar en un parking privado autorizado por el Ayuntamiento o en uno de titularidad pública. No pueden hacerlo en la vía pública. Este parking ofrece "entrar y salir" del mismo por cinco euros, con lo que la matrícula del vehículo queda registrada y se elude la multa. Para alcanzar esos cinco euros que el establecimiento cobra por unos minutos, un turismo tendría que permanecer aparcado alrededor de una hora y 45 minutos en un aparcamiento de los nueve que se reparten a través de Madrid 360.

Tarifas generales para vehículos en aparcamientos públicos de concesión municipal en Madrid. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Registro de matrículas

Las cámaras con lector OCR de los garajes registran las matrículas de cada vehículo. Al final de la jornada, estos negocios remiten al Consistorio, a la Subdirección General de Gestión de Aparcamientos, una lista con las señas de esos automóviles que han cruzado su portón para que sus propietarios no sean multados. La idea de instaurar esta Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se centró en reducir los trayectos que los coches contaminantes realicen dentro del distrito Centro. Por ello, los automóviles B y C tienen prohibido cruzar Madrid 360 sin estacionar en un aparcamiento subterráneo.

"Si los aparcamientos no hacen de aparcamientos, sino simplemente para dar los permisos, están cometiendo fraude de ley, porque esa norma está pensada para los que metan el coche en el garaje público, lo dejen y que, cuando salgan del parking, abandonen la zona de Madrid Central", expresa Saturnino Vera, presidente de la Asociación Vecinal Las Cavas-La Latina.

Pintada en la calzada que avisa a los vehículos que entran a una zona de bajas emisiones, la antigua Madrid Central. / DAVID CASTRO

Evitar la multa de Madrid 360

A partir de ahí, hecha la ley, hecha la trampa. Este aparcamiento de la calle de Pizarro se estaría lucrando con una excepción que se planteó desde el inicio de estas medidas restrictivas: en cuanto el coche entra al aparcamiento, el conductor evita la multa, sale del mismo y sigue circulando sin límites y de manera irregular por el centro de la capital, con el impacto ambiental que eso genera.

"No sirve con entrar y salir, porque haya algún listo que deje el coche aparcado dos horas fuera, para luego sacarlo y meterlo en el aparcamiento y así pagar por dos minutos en el parking", critica Saturnino Vera, que agrega que "eso quita la multa, pero no vale, porque [Madrid Central] se hizo pensando en que fuese una medida efectiva para reducir el número de coches en superficie".

Eliminar la autorización de parking de Madrid 360

Álvaro Fernández Heredia, que fue director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) durante el mandato de Ahora Madrid y, por lo tanto, una figura clave en la concepción de Madrid Central, recalca que "existe la Subdirección General de Gestión de Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid, que tiene, además de otras misiones, que hacer seguimiento e inspección a todos los aparcamientos, para asegurarse de que cumplen las condiciones. Que se enteren de esta situación por la prensa clama al cielo. Tienen un cuerpo de inspectores para esto".

El parking citado se encuentra a 240 metros de la Comisaría Integral del distrito Centro-Norte de la Policía Municipal, que se ubica en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, conocida popularmente como la plaza de la Luna.

El exgerente de la EMT, actual concejal de Más Madrid, sostiene a su vez que, si el aparcamiento de Pizarro "está cumpliendo los requisitos de la autorización por la que puede prestar ese servicio, porque ese servicio se presta con una autorización municipal, sería susceptible de eliminar esa autorización, pero aquí estaríamos hablando de un fraude de ley". "Está comercializando un producto que seguiría siendo un delito más hacia el consumidor y tendría que verlo la Comunidad de Madrid, con otro tipo de legislación, porque está cobrando por algo que está obligado a hacer" por un precio más reducido, añade, ya que este modesto parking cobra tan sólo tres euros por estacionar un vehículo durante una hora. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con el Garaje Luna, pero han rehusado responder a preguntas.

"Nunca he visto un parking que anuncie que anula las denuncias" que son susceptibles de recibir los conductores que entren a Madrid 360 si no aparcan, reconoce Jesús Méndez, portavoz de CSIT Unión Profesional para Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Este trabajador municipal se muestra "sorprendido" con esta extraña tasa: "No lo entiendo. Para eso, entras al parking unos minutos y sales, y te sale más barato que esos cinco euros". "Es una estafa", concluye.