La OCU denuncia problemas en el 'check in' online de Ryanair

Problemas con el check in en Ryanair. / ShutterStock

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado este lunes que Ryanair pone problemas para realizar la facturación en línea ('check in online'), especialmente a quienes han adquirido el billete a través de otras plataformas, lo que considera "un nuevo abuso" de la compañía.

Según la organización, el objetivo de la aerolínea de bajo coste irlandesa es obligar a los usuarios a hacerlo de manera presencial y, de paso, cobrarles "otro pico por ello", por lo que ha solicitado a Ryanair el cese de esta práctica comercial "abusiva".

"Las reiteradas quejas de los consumidores, en España y en Europa, nos han puesto sobre la pista de una nueva práctica sospechosa de Ryanair", ha señalado la OCU en un comunicado.

Los usuarios que compran un billete de Ryanair se encuentran con "serias dificultades" para hacer el 'check in' de los vuelos a través de Internet, al recibir mensajes de error tanto en la web como en la app de la compañía.

Como consecuencia, deben acudir al mostrador de la aerolínea en el aeropuerto, donde se les cobra cargo por 'check in' y por impresión de las tarjetas de embarque, de entre 30 y 60 euros por pasajero.

La organización ha subrayado que la aerolínea continúa desarrollando prácticas abusivas, haciendo "caso omiso a la justicia", a pesar de que, en 2021, el Tribunal Supremo dio la razón a la OCU en una sentencia que indicaba abusividad de varias cláusulas de Ryanair.

El cobro "abusivo" de Ryanair por el 'check in' no se produce solo en España, sino que es algo generalizado, ha explicado la organización.

De hecho, se ha detectado gracias a CICLE X, un proyecto europeo que aglutina las quejas de consumidores de la Unión Europea y que está financiado por la Comisión Europea, con el objeto de promover la justicia y los derechos de los consumidores.

Esta iniciativa ha permitido descubrir una "práctica recurrente" de la compañía, ha detallado la OCU.

"Y no es la única traba que desde Ryanair ponen al usuario que no les compra directamente el billete", ya que, a quienes lo hacen a través de una agencia o plataforma, como eDreams por ejemplo, les obligan a una identificación, con foto e imagen, que no es necesaria.

Por todo ello, la OCU ha solicitado a Ryanair que cese de manera inmediata esta práctica comercial abusiva y, de no ser así, formalizará la denuncia ante la Dirección General de Consumo, para que investigue y, en su caso, sancione las infracciones que en su caso detecte, ha advertido.

Vuelos de Ryanair

Ryanair ha salido al paso del comunicado de la OCU, asegurando que "no tiene ninguna relación comercial con ninguna OTA (agencia online) ni está autorizada a vender" sus vuelos.

Estas agencias "extraen el inventario de Ryanair y en muchos casos malvenden" sus vuelos y servicios auxiliares "con márgenes ocultos y proporcionan información de contacto del cliente/detalles de pago incorrectos", ha indicado.

Como resultado, y para proteger a los clientes, cualquiera que reserve a través de una OTA debe completar un proceso de verificación y puede elegir la verificación biométrica o, alternativamente, completar un formulario de verificación digital, ambos conformes con todas las normativas del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), ha apuntado Ryanair.

"Esto es para asegurar que ellos (como pasajeros) hacen las declaraciones de seguridad necesarias y son informados directamente de todos los protocolos de seguridad y regulatorios requeridos al viajar, como lo exige la ley", ha añadido la compañía.