Perro en el coche / Pexels

Tu mascota es tu acompañante del día a día, ya sea en casa o fuera de ella. Por eso, cada vez son más personas que quieren incluir a sus mascotas en sus planes de vacaciones. Aunque para cualquiera que quiera llevar a cabo esto, tiene que tener en cuenta las medidas de seguridad que tiene que tener este animal para que viaje en tu coche de una manera segura y cómoda.

Se acerca la época del verano y con ello, las vacaciones. Es normal que algunos no sean del todo conscientes en los requisitos imprescindibles a la hora de viajar con tu mascota. Por eso, qué seguros cubren a las mascotas y que pasa en caso de accidente son algunas dudas que tienes que tener resueltas.

Seguro de mascotas y accidentes de coche

Existe lo que se conoce como seguros de mascotas, los cuales se encargan de cubrir la asistencia veterinaria de la mascota. Esto significa que en caso de accidente automovilístico, lo más probable es que tu mascota estaría protegida. Sin embargo, lo más recomendable para actuar frente a este tipo de casos es asegurar y revisar la póliza detenidamente para ser conscientes de cara a la seguridad de tu mascota.

Noticias relacionadas

Con relación a los accidentes, la cosa cambia. Si viajas con frecuencia con tu mascota en tu coche, tienes que llevarlo con todos los sistemas de seguridad homologados para que, en caso de accidente, se pueda reducir el impacto. Para salir de dudas al completo, es recomendable preguntar a tu aseguradora de coche si tu seguro cubriría a tu mascota en caso de accidente.

Una vez has preguntado y la aseguradora no tiene la posibilidad de incluir a la mascota como un pasajero más, lo que debes hacer es contratar un seguro particular para tu perro en caso de accidente de tráfico como el Seguro de Responsabilidad Civil, Accidentes y Gastos Veterinarios. Con este seguro, si tu mascota resultase herido, cubriría su asistencia veterinaria y su custodia, así como el transporte y cuidado en un hospital veterinario.