De C. Tangana a David Bisbal: así sería un mundo en el que el único cantante fuese Quevedo

El 2022 fue el año de Quevedo. El cantante canario se convirtió en la estrella más brillante del firmamento tras grabar la Sessions #52 con Bizarrap. En cuestión de horas la canción, a la que todo el mundo conoce como Quédate, se convirtió en número uno global de Spotify, donde permaneció inmutable e invencible durante más de un mes. Ese verano, el mundo entero cantó y bailó al son del "Quéeeedate...", un estribillo que se incrustaba inmisericorde en el cerebelo y se negaba a marcharse.

Después de este boom descomunal, el hype de Quevedo se moderó un poco, pero en absoluto desapareció. De hecho, el fenómeno fan del artista no frena y continúa rompiendo fronteras. El canario apareció por sorpresa a mediados del pasado en el mítico festival 'Lollapalooza' de Chile y Argentina, donde hizo vibrar a decenas de miles de espectadores junto al puertorriqueño Mora.

El futuro se presenta muy prometedor para Pedro Luis Domínguez, el joven de 22 años detrás de la figura musical. Porque con cada uno de sus lanzamientos posteriores, los singles que han conducido hasta 'Donde quiero estar', su primer álbum de estudio que publicaba el pasado 20 de enero, el artista ha seguido sumando éxitos al zurrón.

La realidad paralela donde solo existe Quevedo

Con este contexto en mente, el usuario de Twitter Adrián Galindo (@galiindo13) ha querido jugar a un juego de fabulación. Con ayuda de la inteligencia artificial (IA), este tuitero ha publicado un hilo imaginando cómo sería "un universo paralelo en el que el único cantante fuese Quevedo".

Para ello, Galindo ha tomado varias canciones míticas de la cultura pop, tanto actuales como viejunas, y las ha recompuesto como si estuviesen cantadas por Quevedo. Todas las canciones mantienen la esencia original, pero el tono ha sido modificado para parodiar el estilo del canario. De igual forma, el usuario ha adaptado las portadas de dichas canciones con la cara de Quevedo.

'Demasiadas mujeres' - C.Tangana Quevedo

El hilo comienza, como era de esperar, por uno de los cantantes españoles más conocidos del momento: C. Tangana y su 'Demasiadas mujeres'. En esta ocasión, Quevedo se convierte en 'El Canario' y da rienda suelta a los recuerdos del "olor de la que me follé en el baño de un garito, borracho en Berlín".

Que pasaría si existiese un universo paralelo en el que el único cantante fuese Quevedo (Hilo gracias a una inteligencia artificial)



Quevedo - Demasiadas Mujeres pic.twitter.com/9otGnJPhG6 — Adrián Galindo (@galiindo13) 19 de abril de 2023

'Zapatillas' - El Canto del Loco Quevedo

Tras C. Tangana, Galindo da un salto hacia atrás en el tiempo y recupera un himno inmortal de principios de los 2000: el 'Zapatillas' de El Canto del Loco'. La voz quebrada del canario se lamenta de que quiere "entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar". Y es que está "cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar".

'Flow Violento' - Yosoyplex Quevedo

Cambiando de estilo musical, el hilo vuelve al presente con el 'Flow violento' del youtuber Yosoyplex. Un remix recién salido del horno este 2023 en el que el Quevedo de esta realidad paralela afirma sin rebozo que "me llaman Plex, mami, ya te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami".

'Nada que perder' - Pignoise Quevedo

Y de nuevo, vuelta a los clásicos. La siguiente canción es 'Nada que perder', el tema compuesto por Pignoise para la serie 'Los hombres de Paco'. Dos delicatessen nostálgicas en una, porque otra cosa no, pero el Quevedo omnipresente tiene claro que "no se está tan mal", que "este gris no es el final" y que no hay "nada que perder".

Quevedo - Nada Que Perder pic.twitter.com/UIdJGxcQAr — Adrián Galindo (@galiindo13) 19 de abril de 2023

'Tu jardín con enanitos' - Melendi Quevedo

Quien tampoco tiene nada que perder es Melendi, un veterano del panorama musical patrio que ha tocado (casi) todos los palos con un éxito equivalente. A medio camino entre el Melendi iniciático de las rastas y la rumba, y el maduro de las baladas románticas y la raya a un lado, 'Tu jardín con enanitos' es el siguiente tema de la lista que se apropia el Quevedo fake: "Y hoy le pido a tu ángel de la guarda, que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla".

Quevedo - Tu Jardín Con Enanitos pic.twitter.com/2816WgGyaB — Adrián Galindo (@galiindo13) 19 de abril de 2023

'Tofu delivery' - Orslok y Rojuu Quevedo

La experimentación musical del Quevedo omnímodo no se detiene en la rumba popera, sino que se adentra también en los nuevos territorios de la cocina fusión del trap y el eurobeat con 'Tofu delivery', de Orslok y Rojuu, dos de los jóvenes fenómenos emergentes del panorama actual. "Todos miran, al pasar dejo una estela", canta esta vez un Quevedo que fuma mucho "pa' olvidarme de quién eras".

'Princesas' - Pereza Quevedo

A estas alturas, esta sobredosis de quevedismo corre el riesgo de provocar cierta pereza en el público. Pero nunca si hablamos de Pereza en mayúsculas y otro himno generacional, 'Princesas'. Porque Quevedo, igual que todos nosotros alguna vez en nuestras vidas, sigue "buscando una sonrisa de repente en un bar", "una calada de algo que me pueda colocar" o "una película que consiga hacerme llorar, ahá".

'Si te vas' - Extremoduro Quevedo

Extremoduro dijo adiós definitivamente en 2021, cuando Robe Iniesta decidió unilateralmente cancelar la gira de despedida del grupo e iniciar un proyecto en solitario. "Si te vas, me quedo en esta calle sin salida", lamentó el mundo de la música entonces, a lo que Quevedo suplica que "me pida más, más, más, más, dame más".

Quevedo - Si Te Vas pic.twitter.com/WqydaaruJJ — Adrián Galindo (@galiindo13) 19 de abril de 2023

'Ave María' - David Bisbal Quevedo

"Cómo están los máquinas, lo primero de todo", le diría el Bisbal de hoy en día a aquel recién salido de la Academia de OT con sus alocados rizos dorados y su primer álbum, 'Corazón latino'. Nuestro Quevedo, no obstante, le respondería que "Ave María, ¿cuándo serás mía?", y que si le quisiera, "todo le daría". Signifique eso lo que signifique.

'El universo sobre mí' - Amaral Quevedo

Para acabar, una declaración de intenciones. En esta realidad paralela supuesta, el Quevedo que aglutina en sus manos y sus cuerdas vocales toda la música existente tiene, como no podría ser de otra manera, 'El universo sobre mí'.

Quevedo - El Universo Sobre Mi pic.twitter.com/891sLZ1871 — Adrián Galindo (@galiindo13) 19 de abril de 2023

El clásico de Amaral se transforma aquí en necesaria e inevitable despedida, porque ya "solo queda una vela encendida en medio de la tarta, y se quiere consumir". Pero también en un mensaje, directo desde el corazón de este Quevedo atrapado en su propia realidad alternativa: