Zendaya se convierte en la protagonista de la Gala Met 2024 con los dos 'looks' más atrevidos de la noche

Es una de las actrices del momento y su paso por la Gala Met 2024 ha estado a la altura. Zendaya, también una de las anfitrionas del evento de este año junto a Chris Hemsworth, Jennifer Lopez y Bad Bunny, ha sido la gran protagonista de los Oscar de la moda y ha lucido dos de los 'looks' más impactantes y atrevidos de la noche. Después de triunfar con 'Euphoria' y las dos entregas de 'Dune', la intérprete acaba de estrenar 'Challengers', una comedia romántica con una trama deportiva que protagoniza junto a Josh O'Connor y Mike Fais (también presentes en la velada).

Bajo el código de vestimenta 'Sleeping beauties: the garden of time' ('Bellas durmientes: el jardín del tiempo'), el icono de la generación Z ha preparado junto a su estilista Law Roach dos trajes que no han dejado a nadie indiferente y que han significado una clara apuesta por el talento del diseñador John Galliano.

Primer vestido

La protagonista de 'Challengers' ha lucido un vestido de John Galliano para la firma Maison Margiela de corte sirena muy ceñido con tirantes asimétricos, escote corazón y una voluminosa falda con cola de lamé y organza con corte al bies sobre un corsé de satén de duquesa. Bajo el atuendo llevaba unos altísimos tacones de Christian Louboutin. El diseño tenía un estampado de rayas en azul pretróleo y gris oscuro y presentaba racimos de uvas en la cadera y el brazo, un gran volante en un lado y un colibrí azul en un hombro. De esta manera, la intérprete ha recreado su propio 'jardín del tiempo'.

Según su estilista Law Roach, el vestido buscaba evocar “toda la energía de la tierra”, convirtiendo a la protagonista de 'Euphoria' en un “fruto prohibido”. El maquillaje que ha elegido para la ocasión también ha sido uno de los más arriesgados de la noche. La joven actriz ha utilizado un 'eyeliner' azul, sombra de ojos roja, cejas muy finas y labios muy oscuros con toque brillante. Finalmente, ha escogido un tocado de redecilla con una larga pluma para complementar el 'look'.

Zendaya en las escaleras del Metropolitan Museum de Nueva York por la Gala Met 2024. / EFE

Segundo vestido

Horas más tarde, después del primer impacto inicial, Zendaya ha pisado de nuevo la alfombra del Metropolitan Museum de Nueva York con un segundo vestido totalmente diferente. La actriz ha lucido un diseño vintage de la colección Alta Costura Primavera/Verano 1996 de Givenchy, época de la firma en la que John Galliano estaba al mando antes de Alexander McQueen. Esta fue la primera colección de alta costura que el diseñador inglés creó en su carrera en el mundo de la moda. Un nuevo traje con el que la intérprete ha firmado su compromiso con Galliano para una de sus noches más importantes.

La actriz Zendaya en la alfombra de la Gala Met 2024, celebrada en el Metropolitan Museum de Nueva York. / LaPresse

El segundo traje que ha vestido Zendaya ha estado marcado por un imponente corsé con mangas en escote bardot y una voluminosa falda totalmente negro. El tocado floral, obra del sombrerista irlandés Philip Treacy que creó para el desfile Primavera/Verano 2007 de McQueen, ha roto con la oscuridad del estilismo, simulando un ramo de rosas de colores. Una nueva reinterpretación de la actriz de su propio jardín del tiempo.