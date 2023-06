Todo el mundo sabe que el mundo de la hostelería implica trabajar de cara al público. Pero una cosa es tener un día malo, y otro, es hacer cosas repugnantes y sin sentido en lo que consuman los clientes. Este ha sido el caso de una camarera japonesa que ha mezclado su propia sangre en las bebidas de sus clientes. Esto ha sucedido en un café japonés, en la región japonesa de Hokkaio.

La camarera llevaba un tiempo haciendo un tipo de café llamado El Mondaiji Con Cafe Daku o también conocido como "Café conceptual del niño problemático". Pero lo que nadie sabía es que lo estaba mezclando y a veces fabricando con su propia sangre. Una vez que el dueño se enteró de lo sucedido, despidió a la trabajadora, pidió disculpas y afirmó en Twitter que su actitud fue "absolutamente inaceptable".

El Tweet roza las 1.000 visualizaciones

La cuenta de Twitter "Daily Mail" ha publicado hoy 13 de abril un tweet informando de la situación: "¡Asqueroso! Una camarera es despedida por mezclar su propia sangre en cocteles de clientes y servirlos", ha publicado el medio.

El tweet a poco de ser publicado ya ha alcanzado casi 1.000 visualizaciones y la indignación de varios usuarios. Una de las tuiteras responde a la noticia" ¿Qué demonios está pasando aquí?. Por favor, envíenla a la cárcel lo antes posible."

Debido a la acción tan desagradable de la trabajadora, fue despedida. Pero su gesto tuvo más repercusión de la que se pensaba, ya que, debido a lo ocurrido, el propietario del café, afirmó que cerrarían temporalmente con el objetivo de reemplazar todos los vasos. Esta decisión la han adoptado como medida de higiene para prevenir situaciones similares, y sobre todo, para evitar que otros clientes utilicen los mismos vasos que empleó la camarera.

Aunque, el propietario del café no ha querido revelar el nombre de la camarera, lo que está claro es que el café japonés no iba a pasar por alto una situación como esta y hará todo lo posible para que no vuelva a ocurrir nada similar.