"Esto es Madrid ahora": así ha sido la indignación de este usuario en Twitter

A raíz de la pandemia cada vez son más las personas que a través de las redes sociales aprovechan para quejarse de nuevas políticas de bares y restaurantes que cada día acaparan los establecimientos. Aún más en concreto los de las grandes ciudades, donde cada vez se nota más la ausencia de productos y políticas de las que antes sí que podían disfrutar los usuarios.

Un usuario de Twitter ha querido compartir una de las situaciones que vivió mientras se estaba tomando una cerveza en uno de estos establecimientos, y que ha acabado generando polémica entre el resto de usuarios de la red social.

La polémica de un bar madrileño

El usuario @Tyrexito ha relatado en su cuenta de Twitter lo que le ha ocurrido en un "bar madrileño" al ir a pedirse una caña. "Esto es Madrid ahora", ha lamentado.

Sin embargo, no es el único internauta que ha asegurado vivir situaciones similares, y no solo en la capital. "La eterna jugada madrileña sacacuartos", ha señalado una clienta en comentarios. Además de la multitud de reacciones que ha generado la publicación, el tuit ha acumulado más de 1.000 'me gusta' y cerca de 200 retuits.

Bar madrileño. Pides caña. Dicen que solo tienen vaso de doble. Pides uno a pesar de que no te apetece. Entonces viene alguien y pide un vaso de agua. Se la ponen en un vaso de caña. Esto es Madrid ahora. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 11 de junio de 2023

"Bar madrileño. Pides caña. Dicen que solo tienen vaso de doble. Pides uno a pesar de que no te apetece", ha empezado reprochando.

Y así ha contado lo que sucedió a continuación: "Entonces viene alguien y pide un vaso de agua. Se la ponen en un vaso de caña. Esto es Madrid ahora". Además del tuitero, otros tantos usuarios de Twitter han indicado que cada son más habituales este tipo de situaciones. Otros también han manifestado su disconformidad con el asunto.

Otros usuarios de la red social del pájaro azul han querido compartir sus vivencias o consejos. Uno de ellos le ha advertido de que probablemente haya tenido mala suerte: "No hombre Mauro, este es el bar donde has tenido el poco tino de ir a meterte. No vuelvas más y santas pascuas".