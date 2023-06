Cómo hacerte la manicura francesa perfecta sin salir de casa

Con estos trucos virales y un poco de práctica, podrás conseguir un look profesional en tus uñas sin salir de casa. / FREEPIK

2 Se lee en minutos H.G.



La manicura francesa es reconocida por su apariencia sofisticada y atemporal. Aunque tradicionalmente se realiza en un salón de belleza, no hay razón para no disfrutar de este look en casa. Con los trucos adecuados y un poco de práctica, podrás dominar las técnicas necesarias para crear la icónica manicura francesa, donde el borde blanco contrasta con el color natural de la uña.

Este diseño de uñas ha sufrido una revolución en los últimos años y se han creado nuevas formas de llevarlo, como con estampado 'animal print' o con colores neón. Aun así, la manera clásica, con la base natural o rosa y el borde superior en tono blanco, es la elección favorita de la mayoría.

Ya sea que estés buscando una opción elegante para una ocasión especial o simplemente desees añadir un toque de sofisticación a tu estilo diario, sigue leyendo para descubrir los secretos que te permitirán lograr resultados profesionales desde la comodidad de tu hogar.

Los mejores tips para una manicura francesa casera

'Nail stamper'

Existen varios tips, pero uno de los más sencillos y rápidos es usar un 'nail stamper' de silicona que podemos encontrar en tiendas online como Amazon o Aliexpress a un precio muy económico. Este aparato se suele usar para hacer dibujos en las uñas, pero también resulta de gran utilidad para realizar una manicura francesa. Tan solo hay que aplicar esmalte en la superficie de este utensilio e incrustar la uña de modo que el filo de ella quede pintado. Además, podemos elegir como de grueso queremos que quede el acabado.

Esponja de maquillaje

Otro de los trucos que se ha viralizado en los últimos tiempos es el de la esponja de maquillaje, el procedimiento es similar al anterior. Aplicamos color sobre la herramienta y apoyamos el filo de la uña y si es necesario, podemos repasar el tono con el mismo pincel del pintauñas.

Pero hay trucos para los que no se necesitan otros utensilios. En este caso será suficiente con aplicar el tono que prefieras en la palma de la mano o dedo y apoyar, de nuevo, la parte sobresaliente de la uña.

Además, también puedes dibujar la línea del diseño pintando un coletero o una tirita y aplicándolo en el borde de la uña.