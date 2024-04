Owen Farrell, Radradra y los Vunipola se suman a la fiesta del rugby vasco en San Mamés ante Francia el 22 de junio

Bilbao se ha convertido en un destino recurrente del rugby de primer nivel internacional en los últimos tiempos. Y volverá a ser epicentro internacional el próximo 22 de junio de 2024, cuando la selección francesa juegue en San Mamés el primer partido de su gira ante un combinado mundial 'World XV', en el que militan algunas de las principales figuras del rugby de los dos hemisferios. Un partido con muy buena pinta que volverá a convertir Bizkaia en una fiesta del rugby durante toda la semana.

Un combinado competitivo

El combinado mundial ‘World XV’, que será dirigido nada más y nada menos que Ian Foster, el que ha sido entrenador de los All Blacks hasta el pasado Mundial, lleva semanas reclutando estrellas y el último en apuntarse a la fiesta es el apertura inglés Owen Farrell, quien ha dejado los Saracens para mudarse a París y enrolarse en Racing 92. Junto al inglés aparecen jugadores de renombre como el fijiano Sami Radradrada, los hermanos Vunipola o los internacionales del XV del gallo Maxime Machenaud y Camile López.

"La idea de jugar para el combinado World XV es increíblemente fascinante. Será la primera vez que acudo a jugar invitado por ‘World XV’, un equipo en el que ya jugó mi padre. Me apetece volver a reunirme con compañeros con los que he jugado en la selección, como Mako y Billy, pero lo que más me atrae es jugar junto a compañeros a los cuales suelo enfrentarme en las competiciones de clubes y de selección como Semi Radradra, Camille López o Maxime Machenaud. Además, seguro que se vivirá un gran ambiente y es un partido diferente que estoy deseando poder disfrutar", ha declarado Owen Farrell al anunciarse su participación en el partido.

Su padre, Andy Farrell, actual seleccionador de Irlanda, jugó para el 'World XV' en 2006, y Owen está seguro de que el partido estará a la altura de la fiesta que se vivirá en Bilbao durante el fin de semana: "Estoy seguro de que todos los jugadores saltaremos al campo entusiasmados y con muchas ganas de jugar un partido divertido que será un espectáculo para el público vasco, español y francés que pueda venir a disfrutar de esta experiencia. La selección de Francia intentará imponer su estilo y habilidad para demostrar todo su talento. Sin duda va a ser una semana increíble en Bilbao, y muy emotiva para mí, lo cual convertirá toda esta experiencia en algo verdaderamente especial".

Ian Foster, que tendrá como asistente a otro clásico del rugby francés como Patrice Collazo, se ha mostrado satisfecho con la incorporación del inglés: "Estoy encantado de que Owen se sume al World XV que se enfrentará a Francia en Bilbao. Contar con un jugador de su habilidad y liderazgo, con gran experiencia en tanto en su club, los Saracens, como a nivel internacional con Inglaterra y los British & Irish Lions, será un valor enorme para el equipo. Owen ha demostrado ser unos de los líderes más influyentes en el rugby internacional con una aportación excepcional tanto dentro como fuera del campo. Contar con su presencia en el campamento 'World XV' durante toda la semana no va a pasar inadvertido y seguro que se va a convertir en uno de los líderes para elevar el tono de los entrenamientos y del partido”.

Furbank ensaya en el partido entre Inglaterra e Irlanda del 6 Naciones de rugby / Alistair Grant/AP

Fiesta del rugby vasco

El evento cuenta con el respaldo absoluto de las instituciones vascas, ya que tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Diputación Foral de Bizkaia se han volcado para que la capital vizcaína vuelva a vivir otra fiesta del rugby, como en las European Rugby Finals en 2018, que volverán a celebrarse en San Mamés en 2026. El presidente de la Federación Vasca de Rugby, Iñaki Rica, se ha mostrado muy ilusionado con la celebración de esta fiesta del rugby vasco que atraerá los focos del rugby mundial: "Todo el rugby vasco se encuentra muy agradecido y entusiasmado con la llegada de este gran evento rugbístico a San Mamés el próximo 22 de junio. La llegada de Francia, una auténtica referencia para cualquier amante del buen rugby, y de una selección mundial con jugadores de élite, va a suponer una pieza más en lo que estamos construyendo siguiendo la filosofía de "Basque Country, Rugby Country". No somos anglosajones, tampoco franceses, somos una pequeña tribu en el norte de la Península Ibérica que estamos muy alineados con los principios y valores de este noble deporte que se asemeja mucho a nuestro carácter y manera de ser. Bilbao, una vez más, es la ciudad idónea para albergar un evento como éste. La capacidad de gestión y de trabajo de la capital de Bizkaia está acreditada con una nota muy alta y, por lo tanto, este evento tiene el éxito asegurado. Estamos deseando darles la bienvenida a todos los jugadores, cuerpo técnicos y visitantes que sabrán disfrutar de las bondades de Euskadi".

Las entradas ya están a la venta a través de la página web www.thematchrugby.com, con precios para adultos desde 35 euros y niños hasta los 14 años desde 17,50 euros. Se aplicarán descuentos para grupos de más de 10 personas. Las entradas también están a la venta en El Corte Inglés y www.marcaentradas.com