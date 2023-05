¿Tortilla de patata, hamburguesa o arroz tres delicias? Estas son las comidas a domicilio que más se piden en España

Desgranamos, provincia a provincia, cuáles son los platos que más triunfan

Algunas de las comidas más pedidas. / EPE

M.G.S. N / Nacho García (Infografía)



Que en España se pide cada vez más comida a domicilio es algo que todos sabemos. La cantidad de repartidores que hay tocando timbres de hogares de todo el territorio nacional nos da buena pista de ello. Lo que no tenemos siempre tan claro es qué reparten exactamente. Hasta ahora. El 'Gastrómetro Just Eat 2022', elaborado por esta compañía de servicios dedicada a la distribución de comida, nos ayuda a meternos en esas bolsas y desgranar (y cotillear) qué es lo que compra la gente cuando no tiene ganas de cocinar en casa.

Este informe sobre las tendencias de comida a domicilio muestra que una de cada cuatro personas que optan por este servicio lo hacen porque no tienen ganas de cocinar. Cuando la pereza aprieta, la cocina americana y, en especial, la hamburguesa de ternera, el costillar con patatas y el sándwich club (es decir, con jamón, bacon, pollo, queso, lechuga y algún que otro ingrediente más), es lo que más gusta. Le sigue la comida italiana, sobre todo por las pizzas. La barbacoa, la carbonara y la prosciutto son las que más se han repartido en este 2022.

Ocupan el tercer y cuarto lugar de este ranking la comida asiática, tanto la oriental (con su arroz tres delicias, pollo con almendras y cerdo agridulce), como la japonesa (con yakisoba, niguiri de salmón y el edame como los platos más pedidos).

La cocina española se cuela en el 'top 5'

Y por fin llegamos a la comida española, con la posición número cinco. El plato estrella es la tortilla de patatas. Según datos de IPOS para Just Eat, un 73% se decanta por su versión con cebolla y el 43%, si puede, poco hecha. Le siguen otros de los clásicos, como la ensaladilla rusa, las croquetas, el bocata con calamares y los escalopines al cabrales. Un postre, el arroz con leche, se cuela en la lista.

La tendencia de pedir comida española a casa, según el Gastrómetro de 2022, no deja de afianzarse con el paso del tiempo. Lo hace, sobre todo, gracias a que cada vez hay más oferta de envío a domicilio y propuestas que actualizan algunos de los platos más tradicionales.

Las tendencias

Según José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, ahora la gente "busca una alimentación más saludable, valora más los pequeños momentos y es más consciente del impacto medioambiental, por lo que busca el equilibrio entre lo que supone su propia salud y la del planeta. Hay una tendencia a la comida vegetariana y al consumo de productos locales y sostenibles, búsqueda de alimentos que les transporte a momentos pasados y el tiempo que pasaban con la familia".

Los platos favoritos de la comida vegetariana son la hamburguesa, las empanadillas vegetarianas, los durums de espelta de queso feta, las croquetas de grelos y la tarta de zanahoria. Entre los veganos también gana la hamburguesa. Detrás están el burrito vegano, el wrap con guacamole y queso vegano, los huevos fritos veganos con guacamole y la pizza 4 quesos vegana.

La cocina argentina es otra tendencia que está pegando fuerte. En concreto, ha crecido un 150%, casi tanto como la alta cocina (148%). También se piden un 111% más helados, un 96% más tex-mex y un 91% de desayunos. Este último tiene sentido, ya que los españoles aseguran que el principal motivo para pedir comida a domicilio es “darse un capricho” (60%). Un 57% ha realizado un pedido en 2022 con tal fin. Además, el 42% de los españoles se decanta por el delivery para momentos de entretenimiento. Entre ellos, un 28% lo hace para ver la televisión, series o películas; un 9% para ver eventos deportivos; y un 5% para jugar a videojuegos.

La lista de la compra

Otro de los datos que nos deja este informe es que cada vez se hace más la compra por internet. Según el barómetro, un 63% de los españoles lo ha hecho en 2022, mientras que, dentro de este porcentaje, un 66% asegura usar este servicio a menudo. Eso sí, algunos de los productos más populares no parecen ser, precisamente, los más indispensables de las despensas.