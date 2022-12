Una concursante deja a todo el mundo boquiabierto en First Dates: "Hay chicos más guapos, él es feo pero igual es buena gente"

3 Se lee en minutos D.M



Victoria Tormenta entró en el plató de "First Dates" y dejó a todo el mundo boquiabierto con su estilismo y sus ideas. Victoria es de Gijón, tiene 25 años, es cantante y se identifica con un canon de belleza muy determinado: le gustan los oros, las uñas postizas, lleva inyectado ácido hialurónico en los labios. Y se define con una persona muy superficial, aunque reconoce que tiene una parte sensible. Su cita, un joven catalán, se quedó alucinado con el rollo de la asturiana.

Josep, un joven estudiante de robótica, apareció con un llamativo chándal con el logo de una marca de lujo que, su cita, consideró que era "del chino". Las "pintas" del chaval es una de las cosas que más le ha han llamado la atención a la asturiana. Lo definió como "ecléctico" y, tras ver la cara de póker que puso él, terminó por preguntarle: "¿No sabes qué significa, verdad?". Le reconoció que no.

Victoria Tormenta es cantante de trap y aprovechó su aparición televisiva para reivindicar el papel de las mujeres en el este género musical: “los hombres siempre están hablando de todas las putas que tienen y ya es hora de que la mujer presuma de estar con todos los hombres que quiera”.

¿Cómo sales del paso cuando tu cita te describe con un calificativo del cuál desconoces su significado? 🤔



¡Esta noche en #FirstDates14D! ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/cQrlfFBm2N — First Dates (@firstdates_tv) 14 de diciembre de 2021

¿Congeniaron Victoria y Josep? Es difícil responder porque, pese a los cortes que ella le metió a él, aseguró que el chico le hacía gracia y se besaron tras la cena. De primeras, ella lo tuvo claro:"Hay chicos más guapos, él es feo, pero igual es buena gente". Victoria Tormenta ocasionó toda una tormenta en el programa.

El toque de atención de una soltera de "First Dates"

Cristina demostró en 'First Dates' que era una comensal que sabía que era lo que quería. Esta prejubilada madrileña de 63 años cruzó las puertas del restaurante de Cuatro con ganas de encontrar un muy concreto compañero de vida, echándole la bronca a los hombres heterosexuales de su edad por no cuidar su aspecto físico.

"Veo a los heteros, los que me tocan a mí, con sus triporrillas, sus barbas, sus abandonos", aseguró la comensal de 'First Dates', haciéndoles el siguiente consejo: "Cuidaron un poquito".

Es más, en su recado a este sector masculino, Cristina pidió a los hombres heterosexuales de su edad que se fijasen en los homosexuales, a los que alabo sus cuidados: "Se cuidan un montón. Chapó por ellos. Están perfectos. De físico, de pelo, de todo". En lo que a su cita se refiere, Cristina compartió velada con Juan Antonio, un hombre de 65 años, que no le entró mucho por los ojos cuando le vio por primera vez en la barra del restaurante de 'First Dates': "No me ha gustado nada, sinceramente".

Por su parte, Juan Antonio intentó convencer a Cristina de que un buen partido para ella. De hecho, el hombre le habló de sus planes de futuro y la invitó a su pueblo natal en la sierra: "Tengo un lago muy romántico enfrente de casa y debajo de la sierra que te puede dar algo"

En los últimos minutos de la cena, los halagos de Juan Antonio no funcionaron de nada, ya que Cristina no quiso tener una segunda cita con él fuera del restaurante de 'First Dates'. "Lo siento, pero yo tendría una cita contigo como amigo, no permanente. Como persona eres majo y seguro que eres agradable, pero me ha faltado la chispa. Entonces, yo eso no lo puedo cambiar y es difícil que surja".