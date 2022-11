Ya puedes poner música en tus estados de WhatsApp con este truco

Vista del logotipo del popular servicio de mensajería instantánea en internet WhatsApp, en una fotografía de archivo. EFE/RITCHIE B. TONGO

2 Se lee en minutos A. C



WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, pero no es perfecta. No lo decimos porque a veces se caiga a nivel mundial y deje sin servicio a sus 2.000 millones de usuarios activos, tal y como sucedió el martes, cuando la 'app' no funcionó durante dos horas. Además, en España la caída fue en un momento inoportuno: en hora punta laboral, entre las 9 y las 11 horas. Sin embargo, una de sus herramientas estrella de la 'app' no engancha al público porque es rudimentaria en comparación con el resto de funcionalidades. Hablamos de los estados de WhatsApp. Apenas soportan imágenes y vídeos. Los textos y, sobre todo, los enlaces, tienen pocas opciones de diseño y se ven arcaicos. Tampoco se pueden acompañar de música, pero... tenemos un truco para hacerlo en imágenes y vídeos. Toma nota.

Necesitas un cómplice para poner música en los estados de WhatsApp. Es una aplicación externa, pero también muy popular: Facebook. Como ambas aplicaciones son de Meta, comparten formatos. Además, el truco para incorporar música es bastante sencillo de hacer: se trata de crear el estado a través de las historias de la red social. Este es el paso a paso que debes seguir.

Crear una historia en Facebook

Lo primero que debes hacer es abrir tu perfil en la aplicación de Facebook y pulsar la opción 'Crear historia'. Tendrás un abanico de opciones para agregar más allá de las fotos y vídeos del carrete del teléfono: texto, música, un 'selfi', un 'Boomerang' o el formato 'Green Screen'. Sin embargo, este truco solo funciona con fotos y vídeos, así que no necesitas ninguna de estas herramientas.

Una vez hayas seleccionado el contenido que quieres compartir, se abrirá un nuevo menú de opciones. Entre ellos verás que puedes añadirle música (y 'stickers', efectos y hasta etiquetar a personas). Es más, Facebook te ofrecerá de primeras una recomendación de canciones bajo el apartado 'Para ti'.

Si las que te propone no te gustan, encuentra la que prefieras seleccionando la opción 'Música'. Además de seleccionar el fragmento que desees, podrás seleccionar el diseño con el que aparecerá.

Paso fundamental para que el truco funcione

El siguiente paso es fundamental: debes publicar la historia en Facebook antes de continuar. No vale guardar el vídeo antes de colgarlo porque no se descargará con música. De hecho, si lo intentas, la aplicación ya te avisa de que no tendrá audio.

Una vez colgada, pulsa sobre la historia que acabas de publicar y entra en ella. Te aparecerá un botón con tres puntos. Púlsalo y selecciona la opción 'Guardar vídeo'. 'Voilà': en el carrete tendrás la historia con música que solo deberás publicar como estado en WhatsApp. Pruébalo, sorprenderás a tus contactos.

Noticias relacionadas