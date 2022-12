Así te hemos contado cómo Argentina conquistó en los penaltis su tercer Mundial y coronó a Messi como el mejor de la historia

Una oda al fútbol alumbra al astro argentino, autor de dos goles y una enorme exhibición a la altura del otro gran protagonista del choque, Kylian Mbappé, que marcó los tres tantos franceses

En un duelo loco que acabó en los penaltis (3 (4) - (2) 3), el Dibu Martínez volvió a salvar a la Albiceleste, que vuelve a ser campeona 36 años después

Varias generaciones argentinas ya saben, por fin, lo que es ser campeón del Mundo. Entre ellos un Messi iluminado, que con 35 años y tras una vida esperándolo, guio a la Albiceleste hacia su tercer cetro mundial en una final excepcional, en la que protagonizó un pulso para la historia con el que apunta a ser su sucesor, Kylian Mbappé.

Leo Messi, con un disparo desde el punto de penalti en el minuto 23, adelantó a Argentina, y Ángel Di María, en el 36, dobló la ventaja de la albiceleste antes del descanso.

Cuando la Copa del Mundo ya parecía viajar para Argentina, con el minuto 80 cumplido, Mbappé reclamó el protagonismo para el que parecía destinado. Primero un penalti cometido por Otamendi permitió a la estrella del PSG recortar distancias. Apenas un minuto después, Mbappé mandó a la red un remate de volea para hacer el empate a dos que devolvió las esperanzas a ‘Les Bleus’ y forzó la prórroga.

La final de todos los tiempos

En la prórroga, golpeó primero el 10 de la albiceleste al volver a adelantar a Argentina en el minuto 109, ya en la segunda parte d la prórroga, en un remate desde dentro del área que Koundé despejó, pero desde dentro de la portería. Pero volvió a sobreponerse Francia cuando parecía que no había tiempo para más. Un balón que golpeó en el brazo de Gonzalo Montiel cuando se encontraba dentro del área supuso la oportunidad para la nueva remontada francesa. Mbappé no falló desde los once metros y devolvió las tablas al marcador con su tercer tanto en la final.

Noticias relacionadas

En la tanda de penaltis, Mbappé y Messi hicieron el primero para Francia y Argentina, respectivamente. Ahí se erigió en protagonista el portero de la albiceleste, Dibu Martínez, quien detuvo el lanzamiento de Coman y decantó la balanza. Dybala, Paredes y Montiel no fallaron, mientras que del lado francés Tchouameni mandó fuera su disparo.

Un partido denominado ya por muchos como la final de todos los tiempos y en la que Argentina conquistó Copa del Mundo por tercera vez (1978, 1986 y 2022), 36 años desde su último triunfo en 1986. Solo Italia (44 entre 1938 y 1982) había tenido un espacio de tiempo más largo entre dos títulos mundiales.