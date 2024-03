Esta es la programación de Semana Santa en Alcalá: procesiones y horarios

Para que no te pierdas nada de la Semana Santa, en La Crónica de Alcalá hemos hecho una guía de todas las procesiones durante estos días religiosos.

Este año, los actos de Semana Santa han comenzado el miércoles 13 de marzo y está fijado que finalicen el 31 de marzo.

En cuanto a las procesiones que podrán disfrutar los alcalaínos, irán desde este viernes 22 hasta el día 31, a excepción del sábado 23 y el sábado 30.

22 de marzo: Viernes de Dolores

La primera procesión de la Semana Santa será un Vía Crucis y correrá a cargo de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de los Dolores y San Juan.

Su recorrido empezará a las 19:00, desde la C/ Santa Úrsula, después Plaza Rodríguez Marín, C/Escuelas, Plaza Mercado, C/ Cerrajeros, C/ Carmen Calzado y finalmente, regresando de nuevo a C/ Santa Úrsula.

Esta procesión estará acompañada musicalmente de la percusión de la agrupación La Soledad de Madrid, un grupo musical de Coslada.

22 de marzo: Segunda procesión del Viernes de Dolores

El viernes habrá una segunda procesión, llevada a cabo por la Hermandad Sacramental del Cristo de los Desamparados, María Santísima de las Angustias, y el Señor Divino de la Divina Misericordia en las Negaciones de San Pedro.

La Catedral Magistral de los Santos Niños de Alcalá de Henares, dará comienzo a partir de las 21:00.

Su recorrido será desde la Catedral, pasando por la Plaza de los Santos Niños, C/Escritorios, C/ Carmen Calzado, C/ Escuelas, Plaza del Mercado, C/ Cerrajeros, Plaza de Cervantes (lado del corral de comedias), C/ Mayor, C/ Cervantes, C/ Santiago, C/ Imagen, C/ Mayor, C/ San Felipe Neri, volviendo a la Plaza de los Santos Niños y finalizando el recorrido en la Catedral-Magistral.

Esta segunda procesión del viernes 22, estará acompañada musicalmente por la Agrupación musical Santísimo Cristo de la Piedad de Miguelturra, una banda musical de Ciudad Real.

24 de marzo: Domingo de Ramos

La primera procesión del Domingo de Ramos será una interpretación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esta procesión será portada por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de los Dolores y San Juan.

Su salida será a las 10:45 y empezará su camino en la Catedral Magistral, pasando por Plaza de Santa Lucía, Plaza Santos Niños, C/ San Juan, Plaza de Palacio, Palacio Arzobispal, a las 11:00 la entrada en el Patio de Armas del Palacio Arzobispal, 11:10 se producirá en el Palacio Arzobispal Bendición de Palma, 11:30 salida del Palacio Arzobispal, Plaza de Palacio, C/ Santiago, C/ Cervantes, C/ Mayor, plaza de los Santos Niños, Plaza de Santa Lucía y está previsto que regrese a la Catedral Magistral a eso de las 12:30.

El acompañamiento musical será proporcionada por la Agrupación Musical Jesús de Medinaceli de Alcalá de Henares.

24 de marzo: segunda procesión del Domingo de Ramos

Ya por la tarde, se producirá la segunda procesión del Domingo de Ramos, la cual estará a cargo de la Hermandad de Jesús despojado de sus vestiduras, María Santísima de la Paz y Esperanza y San Juan Evangelista.

La salida será a las 16:00 desde la Santa e Insigne Catedral Magistral y su recorrido pasará por C/ Tercia, C/ Santa Catalina, C/ Empecinado, C/ Escritorios, C/ Santa Úrsula, Plaza Rodríguez Marín, C/ Colegios, callejón de Santa María, Plaza de Cervantes (lado Casino), C/ Pedro Gumiel, Plaza de San Diego, C/ Beatas, C/ Nebrija, C/ Tinte, C/ Libreros, Plaza de Cervantes (lado Ayto.), C/ Escuelas, C/ Carmen Calzado, C/ Mayor, C/ Imagen, C/ Santiago, Plaza de las Bernardas, Plaza Palacio, Plaza del Padre Lecanda, C/ San Felipe Neri, Plaza de Los Santos Niños y finalizara a las 22:30 donde empezara, en la Catedral Magistral.

El acompañamiento musical de esta segunda procesión del domingo será dado por la Agrupación Musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillent, proveniente de Alicante.

25 de marzo: Lunes Santo

La primera procesión de la semana que viene será el día lunes y estará a cargo de la Hermandad Sacramental de Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las Angustias.

Su salida se producirá a las 21:00 desde la Catedral Magistral, pasando por C/ Victoria; Travesía de los Seises, C/ Seises, C/ Postigo, C/ Arratia, C/ Almazán, C/ Ximénez de Rada, C/ Cardenal Cisneros, Plaza Santos Niños, C/ San Juan, Plaza Palacio hacia Plaza Padre Lecanda, C/ San Felipe Neri, Plaza Santos Niños y finalizando de nuevo en la Catedral.

Esta procesión no contará con acompañamiento musical y será recorrida en completo silencio, acompañado únicamente del sonido de una campana.

26 de marzo: Martes Santo

El martes, tendremos un Vía Crucis organizado por el Cabildo Catedral.

Este empezará a las 22:00 desde la Catedral Magistral, pasando por Plaza de los Santos Niños, C/ Escritorios, C/ Santa Úrsula, Plaza de Rodríguez Marín, Plaza Cervantes, C/Libreros, C/ del Tinte, C/ Santiago, Plaza Palacio, C/ San Juan, Plaza de los Santos Niños y finalizando en la Catedral Magistral.

27 de marzo: Miércoles Santo

El miércoles la procesión estará a cargo de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Nuestra Señora de la Misericordia

Esta tendrá su hora de salida a las 19:30 y empezará su recorrido saliendo del patio del Convento de Nuestra Señora de la Esperanza, pasando por C/ Gallo; C/ Santa Úrsula; Plaza Rodríguez Marín; Plaza Cervantes (lado del Casino); C/ Pedro Gumiel; Plaza San Diego; C/ Bedel; C/ Libreros; Plaza Cervantes; C/ Mayor; C/ Carmen Calzado; C/ Gallo y teniendo previsto finalizar el recorrido a las 23:15 en el Convento de Nuestra Señora de la Esperanza.

La procesión tendrá el acompañamiento musical por parte de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Prado, iniciada en Ciudad Real

Segunda procesión del Miércoles Santo

La segunda procesión del miércoles estará a cargo de la Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo atado a la columna y María Santísima de las lágrimas y del consuelo.

La salida se producirá a las 20:00 desde el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción, pasando por la C/ Imagen; C/ Mayor; C/ Carmen Calzado; C/ Cerrajeros; Plaza de Cervantes (lado Ayuntamiento); C/ Mayor; C/ Cervantes; C/ Santiago y C/ Imagen, donde se producirá el encuentro entre el Cristo y su Santísima Madre. La finalización del recorrido se producirá con la entrada al Monasterio de las Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción, aproximadamente a las 24:00.

El acompañamiento musical será dado por la Agrupación Musical Pasión y Muerte de Ajalvir y la Banda Sinfónica Juventudes Musicales de Alcalá de Henares

28 de marzo: Jueves Santo

El jueves la procesión estará en manos de la Cofradía del Santísimo Cristo Universitario de los Doctrinos y Nuestra Señora de la Esperanza.

Comenzará a las 18:00 saliendo de la Ermita de los Doctrinos y pasará por la; C/ De Los Colegios; C/ Santa Úrsula; C/ Escritorio; Plaza de los Santos Niños (estación de penitencia en la Catedral); C/ Mayor; Plaza de Cervantes; C/Libreros; C/ Bedel; Plaza de San Diego (Lonja de la Universidad donde tendrá lugar el encuentro de las Imágenes titulares y el himno Universitario); C/ San Pedro y San Pablo; C/ De Los Colegios y finalizara donde empezó, la Ermita de los Doctrinos.

La procesión será acompañada musicalmente por la Banda Sinfónica Complutense.

Segunda procesión del Jueves Santo

La segunda procesión del jueves será llevada a cargo por la Cofradía Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli y María Santísima de la Trinidad.

La salida se producirá a las 20:00 desde el Colegio de Málaga, pasando por C/ De los Colegios; C/ San Pedro y San Pablo; Plaza de San Diego; C/ San Diego; C/ Azucena; Puerta de Mártires; C/ Libreros; C/ Nebrija; C/ Santiago; C/ Imagen; C/ Mayor; Pza. de los Santos Niños; C/ Escritorios (petalada a Ntra. Sra. a cargo de las RR.MM. Filipenses); C/ Santa Úrsula; C/ De los Colegios y finalizando en el Colegio de Málaga.

Estará acompañada por la música de la Agrupación Musical Jesús de Medinaceli de Alcalá de Henares.

29 de marzo: Viernes Santo

Entrando en los últimos tres días de la Semana Santa, tenemos la primera procesión del viernes, la cual será llevada a cabo por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de los Dolores y San Juan.

Comenzará un poco antes del amanecer, a las 06:00 desde el Monasterio de Santa Úrsula, pasando por C/ Sta. Úrsula, Pza. Rodríguez Marín, Pza. de Cervantes (lado Ayto.), C/ Bustamante de la Cámara, Pza. de S. Diego, c/ Beatas, C/ Libreros, C/ Tinte; C/ Santiago; Plaza Palacios; C/ San Juan; Plaza Santos Niños y a las 8:00 habrá una estación de penitencia en la Catedral; C/ Escritorios; C/ Santa Úrsula y finalizando en el mismo Monasterio de Santa Úrsula.

Contará con el acompañamiento musical de la Soledad de Madrid y de la Unión Musical El Maestro de Daganzo.

Segunda procesión del Viernes Santo

La segunda de las cuatro procesiones que tendrán lugar el viernes 29, estará a cargo de la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de María Santísima de la Soledad Coronada y Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo y San Juan Evangelista.

La salida ocurrirá a las 19:30 desde la Parroquia de Santa María, pasando por C/ Libreros, C/ Bedel, Plaza San Diego, C/ Bustamante de la Cámara, Plaza de Cervantes (lado porticado), C/ Cerrajeros, C/ Ramón y Cajal, C/ Cervantes, C/ Santiago, C/ Imagen, C/ Mayor, C/ Libreros y finalizando en la Parroquia de Santa María.

Esta segunda procesión del día contará con el acompañamiento musical de la Capilla musical Sagrado Descendimiento con el paso de misterio y de la Banda Nuestra Señora de la Amargura de la Sociedad Filarmónica de Jaén con el paso de palio.

Tercera procesión del Viernes Santo

La tercera procesión de las cuatro programadas para el viernes 29, será organizada por la Cofradía Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli y María Santísima de la Trinidad de Alcalá de Henares.

Esta será una procesión trinitaria, la cual tendrá su salida desde el Colegio de Málaga a las 20:00, pasando por C/ de los Colegios, Glorieta de Aguadores, C/ Giner de los Ríos, C/ Azucena, C/ San Diego, Plaza de San Diego (zona central frente a la fachada de la Universidad), C/ Pedro Gumiel, Plaza de Cervantes (lado del Casino), Pza. Rodríguez Marín, C/ de los Colegios y regresando finalmente al Colegio de Málaga.

Está, estará acompañada musicalmente por la Agrupación Musical Jesús de Medinaceli de Alcalá de Henares.

Cuarta procesión del Viernes Santo

La cuarta y última procesión del viernes 29, será llevada por la Cofradía del Santísimo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores.

Esta tiene su hora de salida a las 23:00 desde la Catedral Magistral, pasando por la Plaza de los Santos Niños; C/ Mayor; C/ Cervantes; C/ Santiago; Plaza de Palacio; C/ San Juan; Plaza de los Santos Niños y terminado con el regreso a la Catedral Magistral.

La salida se producirá con el “Juramento de Silencio”.

El acompañamiento musical será tambores a cargo de la Agrupación Musical Sones de Tajuña.

31 de marzo: Domingo de Resurrección

El domingo 31, último día de la Semana Santa, contará con una procesión organizada por la Hermandad Franciscana de Nuestro Padre Jesús Resucitado, Nuestra Señora de la Salud y el Perpetuo Socorro (Ministra de los Enfermos) y San Diego de Alcalá.

La salida de esta última procesión se producirá a las 08:00 desde la Lonja, pasando por Plaza de los Santos Niños (Fuera de la plaza) C/ Escritorios, C/ Carmen Calzado, C/ Cerrajeros, C/Ramón y Cajal y aquí se separa la procesión en dos: por un lado, Nuestro Padre Jesús Resucitado, que seguirá su camino por la C/ Mayor C/ Imagen, C/ Santiago, C/ San Juan y por el otro lado, Nuestra Señora de la Salud y el Perpetuo Socorro (Ministra de los Enfermos), que continuara por la C/ de Cervantes, C/ Santiago, C/ Imagen, C/Mayor.

Ambas partes finalizarán su recorrido en la Plaza de los Santos Niños.

En cuanto al acompañamiento musical, este será proporcionado por Cornetas y Tambores el Rescatado (La Solana) para el Cristo y Banda de Palio Juventudes Musicales Alcalá de Henares para la Virgen.