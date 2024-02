Todo listo para la celebración del Carnaval: fechas, horarios y qué actividades hay

El Carnaval de 2024 está a punto de dar el pistoletazo de salida. En Alcalá de Henares se celebrará del 10 al 14 de febrero, cuatro días en el que habrá disfraces, comparsas, pasacalles, música, baile y, como no puede faltar, el tradicional Entierro de la Sardina, que cambia de ubicación.

Para el Concurso de Disfraces, las inscripciones se realizarán hasta este próximo 8 de febrero en la Oficina Municipal de Turismo de la Casa de la Entrevista.

Comparsas durante el Carnaval de Alcalá de Henares / EPE

Programa detallado del Carnaval de Alcalá de Henares: qué actividades se celebran cada día

Sábado, 10 de febrero: primer día del Carnaval

18.00 h. Concurso de Comparsas.

Pasacalles de todas las comparsas participantes en el concurso de Comparsas desde la Plaza de los Santos Niños hasta la Plaza de Cervantes (Quiosco de la música).

Se establecen los siguientes premios:

Primer Premio: 1.000 €

Segundo Premio: 500 €

Tercer Premio: 300 €

19:00 h. Baile de Carnaval a cargo de la Orquesta Alquimia (Plaza de Cervantes).

En el descanso de la orquesta se procederá a la entrega de premios del concurso de comparsas.

Domingo, 11 de febrero

11:00 – 14:00 h. Hinchables. (Plaza de Cervantes)

11:00 h. Pasacalles del Concurso Infantil de Disfraces.

Desfile de los participantes desde la Plaza de los Santos Niños hasta la Plaza de Cervantes (Quiosco) con el acompañamiento de la Comparsa de Gigantes de Alcalá y la Asociación “Los Pequeñantes”.

11.30 h. Concurso Infantil de Disfraces (hasta 13 años) (Plaza de Cervantes).

Primer Premio: Vale de 100 € para libros y Vale de 75 € para material escolar

Segundo Premio: Vale de 100 € para libros

Tercer Premio: Vale de 75 € para material escolar

Cuarto Premio: Vale de 50 € para libros

Quinto Premio: Vale de 40 € para material escolar

12.00 h. Pasacalles Manteo del Pelele (Plaza de los Santos Niños).

Recuperando un aspecto del antiguo carnaval complutense, la A.C. Hijos y Amigos de Alcalá y el grupo Pliego de Cordel realizarán un pasacalles por el casco histórico y “Manteo de Pelele”, que tiene significado.

El manteo de aquello de lo que a cada cual no nos guste y queramos sacarnos de encima, mandándolo a lo alto para que se lo lleven los nuevos vientos que traen las fiestas de carnaval.

A la finalización del pasacalles tendrá lugar la actuación del grupo Pliego de Cordel en el escenario situado en la Plaza de Cervantes más próximo a la confluencia de la calle Mayor y calle Libreros.

17:30 h. Pasacalles del Concurso General de Disfraces (a partir de 14 años).

Desfile de los participantes desde C/ Libreros hasta la Plaza de Cervantes.

18.00 h. Concurso general de Disfraces (Plaza de Cervantes).

Se establecen los siguientes Premios:

Primer Premio: 200 € y una tarjeta “Amigos del Teatro”

Segundo Premio: 150 € y una tarjeta “Amigos del Teatro”

Tercer Premio: 100 € y una tarjeta “Amigos del Teatro”

18:00 h. Las Botargas. Centro Regional de Castilla-La Mancha (Calle Libreros).

El Centro Regional de Castilla la Mancha de Alcalá de Henares y los grupos Las Mascaritas de Salmerón y Las Botargas de la provincia de Guadalajara, realizarán un pasacalles desde la calle Libreros hasta la plaza de Cervantes.

Las Botargas son curiosos personajes de origen ancestral que aparecen en varias localidades de la campiña y las serranías de la Alcarria, normalmente en invierno y hasta la llegada del Carnaval. Las Botargas se considera la manifestación artística más antigua de la provincia de Guadalajara.

Pasacalles durante el Carnaval de Alcalá de Henares / EPE

Miércoles, 14 de febrero

19.00 h. Entierro de la Sardina.

“Pasacalles carnavalesco de fuego”. Desde la Plaza de los Santos Niños concentración de todos los participantes en el Carnaval.

El recorrido será el siguiente: Plaza de los Santos Niños, c/ Mayor, Pza. de Cervantes, c/ Colegios, c/ Santo Tomás de Aquino, Plaza de la Paloma (donde se procederá a la quema de la sardina).

Ese mismo día, también hay actos organizados por la Junta del Distrito II

17:00 h. Concurso de Disfraces en el parque de Magallanes.

Categorías: hasta 3 años, de 4 a 6 años, de 7 a 11 años, de 12 a 15 años y mayores de 16 años.

Trofeos para los tres mejores disfraces de cada categoría, un trofeo para el mejor disfraz de grupo y un trofeo para el mejor disfraz de las entidades/asociaciones.

En caso de lluvia o mal tiempo este concurso se realizará en el CC María Zambrano.

18:30 h. Pasacalles del Entierro de la Sardina.

Salida: C/ Jiménez de Quesada, junto al CEIP Antonio Machado.

Recorrido: C/ Jiménez de Quesada, Camino del Juncal, C/ Nuestra Señora de Belén, Avenida Reyes Católicos, C/ San Ildefonso, C/ Núñez de Guzmán y Camino del Juncal. A la finalización del pasacalles del entierro de la sardina castillo de fuegos artificiales en la explanada existente frente al TEAR, entre la calle Jiménez de Quesada y la Ciudad Deportiva Municipal el Juncal.