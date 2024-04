El Ayuntamiento de Madrid no reducirá la frecuencia de recogida de residuos este verano

El Ayuntamiento de Madrid no va a reducir la frecuencia de recogida de residuos del cubo naranja a partir del próximo mes de junio, tal y como recogen los pliegos del nuevo contrato de limpieza suscrito en 2022 por el Consistorio. Así lo ha asegurado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante la comisión del ramo celebrada este lunes.

En respuesta a diversas preguntas sobre esta asunto formuladas por los grupos de la oposición, el delegado ha reiterado que el Gobierno municipal no va a disminuir de 6 a 4 días a la semana la recogida de los residuos de la fracción resto no reciclabe. Conocida generalmente como cubo naranja, engloba todos aquellos residuos que no van en ninguno de los demás contenedores, como servilletas, cartones y papeles sucios; restos de animales y plantas domésticas, desechos de limpieza e higiene persona o cristales rotos y bombillas, entre otros.

Eso sí, Carabante no ha especificado cómo pretende hacer el Consistorio para sortear esta condición incluida en los pliegos de la licitación del contrato de servicios, que contempla esta primera reducción en el verano de 2024 y una segunda en el de 2025, cuando la fracción resto pasaría a recogerse únicamente dos días por semana.

La cuestión saltó a la luz hace un par de semanas, tras una visita de la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, a varios cantones de limpieza de la ciudad. Acompañada de otros representantes del grupo socialista, Maroto criticó entonces que el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, "todavía no tiene aprobada su estrategia de residuos" y alertó de que "la recogida de residuos va a disminuir de 6 a 4 días a partir de junio".