La Comunidad de Madrid rehabilitará el centro de enseñanza para adultos de Vallecas tras la enésima denuncia de Más Madrid

El CEPA de Vallecas (Centro de Enseñanza para Personas Adultas) presenta desde hace años un fuerte estado de deterioro y de falta de mantenimiento, con grandes desperfectos en la fachada, la cubierta y los patios interiores. Tras más de 7 años con una inspección técnica desfavorable, la Comunidad de Madrid, responsable del centro, está ahora "analizando las actuaciones necesarias" para poder realizar los trabajos de reparación "lo antes posible".

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Educación a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA después de que este martes el Pleno municipal de Villa de Vallecas aprobase por unanimidad una proposición de Más Madrid para instar al Gobierno regional a responsabilizarse de la rehabilitación del centro. No se trata de "una cuestión meramente estética, sino que es una cuestión de seguridad", explica José Luis Nieto, concejal de Más Madrid en el distrito.

Creado en 1962, el CEPA de Vallecas alberga actualmente a más de 800 alumnos mayores de 25 años, muchos de ellos personas vulnerables. Con 18 docentes en nómina, el centro cuenta con una amplia oferta formativa que incluye inglés, español para extranjeros, informática y cursos de preparación para el acceso a la universidad, entre otras disciplinas. En 1985 pasó a depender de la recién creada Consejería de Educación del Gobierno regional, que desde entonces "no ha invertido prácticamente nada" en su mantenimiento y conservación, según Nieto.

"Desde Más Madrid Villa de Vallecas queremos insistir sobre la importancia del mantenimiento de los edificios públicos, con especial atención a todos aquellos de carácter socioeducativo", expone a este periódico José Luis Nieto, concejal de Más Madrid en el distrito, quien considera que es "necesario seguir reivindicando la importancia de estos recursos para garantizar el derecho a la educación en la edad adulta".

Vallecas exige responsabilidades a la Comunidad por segunda vez

A proposición Más Madrid, el Pleno del distrito celebrado este martes aprobó por unanimidad instar a la Comunidad de Madrid a acometer la reforma del inmueble. Es la segunda vez que el Pleno del distrito aprueba una iniciativa de este tipo. La anterior, también a propuesta de Más Madrid y aprobada igualmente unanimidad, fue en diciembre de 2021. Posteriormente, en abril de 2022 el grupo municipal volvió a preguntar por las gestiones llevadas a cabo en ese tiempo.

Sin embargo, la realidad el Gobierno regional no ha llevado a cabo ninguna actuación hasta la fecha en el centro, que ostenta una Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) desfavorable desde el 16 de marzo de 2017. Se trata de la revisión periódica obligatoria que deben pasar determinados edificios, que emite primero el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y que después deben validar los técnicos municipales. En el caso del CEPA de Vallecas, el informe municipal que constata los numerosos desperfectos del edificio data de 2018, un año después de la valoración negativa del COAM.

Desde entonces, la situación del centro, como no podía ser de otra manera, no ha hecho más que empeorar. La fachada del edificio está "abandonada, con partes desprendidas y un riesgo importante de colapso", según ha trasladado la dirección el fuente a Madrid. De acuerdo con estas fuentes, la empresa de mantenimiento, que hasta ahora había realizado "algunos arreglos", ha comunicado que "no va a continuar con los mismos". Asimismo, existen "grietas y otros desperfectos en los patios", mientras que el salón de actos ha sido reformado recientemente con fondos europeos.

Por todo ello, la proposición aprobada este martes con los votos a favor de Más Madrid, PSOE, PP y Vox, instará a la Comunidad de Madrid a solucionar las deficiencias detectadas en la ITE, incluyendo la rehabilitación de la estructura, de las fachadas exteriores e interiores, y la sustitución de la cubierta que contiene fibrocemento con fibras de amianto. Consultada a este respecto, la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico ha asegurado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "está analizando las actuaciones necesarias para poder realizar los trabajos de reparación lo antes posible".