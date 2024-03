Familias y trabajadoras se oponen al cierre de la escuela infantil 'Colorín Colorado' de San Cristóbal

Pocas veces, el nombre y los hechos casan tan acertada e irónicamente: si nada cambia, la Escuela Infantil Colorín Colorado cerrará sus puertas el próximo curso, dejando al barrio de San Cristóbal (Chamartín) sin su única escuela infantil pública de forma indefinida. Informadas esta semana por la Comunidad de Madrid, las familias y trabajadoras afectadas ya han comenzado a movilizarse para evitar perder "el único servicio público que queda en el barrio", tal y como denuncia Ana Moreno, maestra de Colorín Colorado desde hace 14 años y delegada sindical.

El pasado lunes, varios padres acudieron al centro a lo que creían que iba a ser una reunión con los responsables de la empresa gestora, Atreyu. Una vez allí, no obstante, se encontraron con representantes de la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital de la Consejería de Educación, quienes les comunicaron el cierre de 'Colorín Colorado' a partir del próximo curso. "La explicación que nos dieron a nosotros es que, como la empresa no quiere renovar el contrato, aprovechan y hacen las obras", cuenta Estefanía, una de las madres presentes en la reunión. "Nosotros llevamos tiempo diciendo que hay humedades y que hay que hacer obras, pero no creemos que sea necesario cerrar para ello", explica.

Estefanía, al igual que el resto de padres, pensaba que les iban a decir que se aprovecharía el verano para arreglar los desperfectos, no que la escuela va a cerrar indefinidamente. Tampoco se encuentra nada satisfecha con que el centro que el Gobierno regional les ha ofrece para acoger a los niños mientras duren las obras, la Escuela Infantil La Plazuela de Tetuán', esté a más de 3 kilómetros de San Cristóbal. "No nos han dado ninguna otra alternativa", se queja Estefanía.

Educación alega la necesidad de "una reforma estructural"

Consultadas al respecto, fuentes de la consejería aseguran que la escuela "tiene que cesar su actividad" porque "necesita una reforma estructural" que se llevará a cabo a partir de este verano. Una justificación que los afectados consideran a todos luces insuficiente, ya que el cierre de 'Colorín Colorado' supondrá que alrededor de 60 familias de San Cristóbal se queden sin esta escuela para sus hijos y que las 20 trabajadoras del centro pierdan su empleo, tal y como lamenta Moreno.

De acuerdo con la delegada sindical, si la escuela presentase un problema estructural, "tendrían que haber cerrado ya". "El curso pasado denunciamos a Salud Laboral que había humedades en dos aulas e Inspección de Trabajo hizo el correspondiente informe, pero no hay nada más y las humedades se podían haber subsanado en los meses de verano", relata Moreno, que añade que nos les han enseñado el proyecto de obras ni un presupuesto.

Para la que ha sido maestra de 'Colorín Colorado' durante los últimos 14 años, "la situación que se avecina es muy grave". Cerrar un centro educativo público que tiene "una ocupación del 100% desde hace muchos años" es algo que "no se puede permitir, y más en un distrito en el que más de 200 familias no encontraron plaza para sus niños al inicio del presente curso", denuncia Moreno.

Las familias se están organizando para protestar

"No podemos permitir que cierre la escuela, es la única que queda", resume Estefanía el sentir general. Residente de toda la vida de San Cristóbal, una barriada del norte de Madrid tradicionalmente aislada del resto de la ciudad, comparte con el resto de implicados el temor a que todo esto acabe en otra pérdida en una zona cada vez más mermada en servicios públicos.

Por todo ello, las familias y trabajadoras van a hacer todo lo que está en su mano para evitar el cierre. Tras ponerse en contacto con las organizaciones sindicales y los principales partidos de la oposición regional, los afectados se están organizando para llevar a cabo distintas acciones de protesta. Por el momento, ya han conseguido una reunión con la consejería de Educación para el 8 de marzo. Y es que la escuela se llama 'Colorín Colorado', pero su cuento todavía no ha acabado.