Ayuso apoyará la creación de bares y tiendas en el 'Madrid vaciado'

De los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, 143 tienen menos de 20.000 habitantes. De ellos, un total de 44 no llegan al millar. Conseguir fijar población en ellos no es fácil en lugares en los que no es que haya falta de servicios públicos, es que a veces cuesta encontrar una tienda de alimentación o un bar. Una carencia a la que el Gobierno regional va a atender, según ha anunciado esta mañana el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un desayuno informativo en el que también ha asegurado que la futura Ciudad de la Justicia de Madrid será el complejo de estas características "más grande del mundo".

La Comunidad de Madrid presentará en las próximas fechas un plan de actuaciones para garantizar el reequilibrio territorial y luchar contra la despoblación. Y entre las medidas que se incluirá, ha avanzado García Martín, está el establecimiento de nuevas ayudas para "la creación y el mantenimiento de comercio y hostelería en aquellos municipios con menos de 1.000 habitantes".

El consejero y también portavoz del Gobierno regional no ha detallado la cuantía ni la fórmula de estas ayudas, pero ha subrayado que es "muy importante" conseguir preservar estos negocios en los municipios de menor tamaño.

Junto a esta medida, ha adelantado igualmente García Martín, se extenderá el servicio de banca móvil. Asimismo, se ampliará el servicio de Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano para que llegue "a la totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid" y se reforzará el servicio de transporte a demanda para "facilitar la movilidad a los habitantes de los municipios más pequeños a precios asequibles". Recientemente esta alternativa se ha hecho llegar a los municipios de Torrelaguna (4.949 habitantes) y El Vellón (2.200 habitantes) y se plantea continuar con otros 35 en el suroeste y el sureste de la región hasta cubrir un total de 75 municipios en los próximos meses.

En su intervención en un desayuno de Nueva Economía Forum, el consejero de Presidencia madrileño también ha subrayado la ampliación del proyecto Cuídame contra la soledad no deseada de personas mayores y ha recordado la próxima puesta en marcha de un nuevo plan de vivienda asequible en municipios de menos de 20.000 habitantes que ya adelantó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado febrero.

Se completarán estas actuaciones, ha añadido García Martín, con un conjunto de decisiones destinadas a conservar el patrimonio y "embellecer" los pueblos de la región con nuevos planes de obras y servicios municipales para los ayuntamientos más pequeños, con atención también a mejorar la accesibilidad a los edificios públicos.

El conjunto de estas inversiones, ha afirmado el consejero de Presidencia, "se suman" a los mil millones de euros que contempla el Programa de Inversiones Regional, una cifra, ha querido enfatizar, "récord en la serie histórica".

Desde 2019, la población de los municipios de menos de 20.000 habitantes ha crecido en la región en 50.000 personas, lo que supone, un 7% más, una cifra que llega al 12% en el caso de las localidades de menos de 2.500 habitantes. Datos, ha recalcado García Martín, que "contrastan con la llamada España vaciada, que sigue desangrándose fuera de nuestra región".

La Ciudad de la Justicia, entre 2026 y 2028

En su intervención, el consejero también se ha referido a uno de los asuntos que la Comunidad pretende desatascar desde hace décadas, la construcción en Valdebebas de la nueva Ciudad de la Justicia. El proyecto, paralizado desde hace 20 años y que el Gobierno regional pretende reactivar con una inversión de más de 680 millones de euros, ocupará cerca de 470.000 metros cuadrados, "sesenta y cinco veces la extensión del estadio Santiago Bernabéu", aseguró García Martín, quien también indicó que será el más accesible y sostenible del planeta.

Hasta 20 empresas y estudios de arquitectura han visitado la parcela de Valdebebas en que se construirá, según ha destacado el consejero. El plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 20 de mayo. Los actuales planes de la Comunidad pasan por que en el año 2026 estén finalizados los edificios del Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y los Juzgados de Primera Instancia, y entre 2027 y 2028 el resto de las jurisdicciones.

En materia de Justicia, el consejero ha añadido además que prevé que para después de verano la región ya cuente con la figura del facilitador a la que ya se refirió el pasado jueves en la Asamblea regional. Se trata de un experto para ayudar en sus relaciones con la administración de Justicia a personas con discapacidad en el contexto de un Plan de Humanización de la Justicia.