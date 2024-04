Ayuso arropará al candidato del PP vasco en la recta final de la campaña

Los populares vascos han requerido siempre el apoyo de sus compañeros de partido de otras regiones en sus campañas electorales. En esta ocasión, la presencia del PP de Madrid se da por descontada y la de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, también. Aunque alguno asiente y tuerce el gesto cuando se le pregunta si el caso que rodea a la pareja de la dirigente madrileña puede ser negativo, ninguno lo verbaliza, así que PP vasco y PP de Madrid están trabajando para que Ayuso desembarque en Euskadi en la recta final de la campaña para apoyar al candidato, Javier de Andrés, igual que hizo en las gallegas. En esta ocasión, mientras el candidato se lanza a por el voto de los descontentos con el PNV, la presencia de Ayuso sirve para intentar rascar votos, principalmente, a quienes hasta ahora han preferido a Vox.

A 24 horas de que arranque la campaña electoral en el País Vasco, la agenda de los mitineros invitados sigue sin cerrarse, todo está a la espera de que Génova y Vitoria cierren definitivamente la presencia de Feijóo, que participará en la capital vasca con un acto este viernes y tiene otros dos más en Vizcaya pasado el fin de semana. Pero queda la última semana pendiente. Solo cuando la presencia del líder del partido haya quedado encajada se buscará el hueco definitivo para otros líderes territoriales como Ayuso, aunque según fuentes del partido lo más probable es que sea el martes 16.

"Tema sensible"

"El País Vasco es tema sensible y especial para la presidenta", explican en su formación, recordando que se afilió al partido en 2005, en la época de María San Gil tras participar en una campaña de la entonces dirigente vasca. En las elecciones municipales fue cerrando la lista de Bilbao, una práctica habitual desde hace décadas entre dirigentes de otras regiones porque en el País Vasco no tienen gente suficiente que se sume a sus filas en todos los municipios.

Allí se presentó Ayuso días antes del inicio de campaña para dar un mitin junto a la candidata, mientras su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, hoy cuestionado por la oposición por sus acusaciones y amenazas a dos medios concretos, hacía lo mismo en Durango unos días antes. En aquel mitin recordó que el estilismo vasco no le convence: "¿Desde cuándo los vascos son gente que pone fronteras contra nadie y son tristes y tienen que llevar el pelo a tazón cortado con hacha?".

El secretario general del PP, Alfonso Serrano, explicaba esta semana que el PP de Madrid “históricamente ha tenido un vínculo emocional” con sus compañeros del País Vasco, y que si en las últimas no fueron más veces es porque coincidía también con la campaña en Madrid. Pero esta vez, acudirá la presidenta en esa recta final y enviarán cerca de "mil voluntarios" para que el día de las elecciones puedan ejercer de apoderados, interventores o lo que el partido les reclame.

La pasada primavera fue Ayuso la que lanzó aquello de "que te vote Txapote", tan aplaudido en algunos sectores del PP en Madrid y otras regiones pero no tan comprendido en sectores del PP vasco, mientras insistía en la ilegalización de Bildu. "A nosotros este tipo de eslóganes no nos ayudan", repetían entonces algunos miembros del partido vinculados a los tres territorios vascos. Sin embargo, lo que a algunos no convence a ella le ha servido para ganar en Madrid.

Hace un mes, el candidato popular Javier de Andrés participó en un desayuno informativo en Madrid y reiteró que quiere una campaña centrada en asuntos que afectan a los vascos y nacionalizar lo mínimo posible los próximos 15 días en los que se juega su debut a la lehendakaritza. El CIS sobre el País Vasco revelaba precisamente este miércoles que el 73,7% de los vascos votarán con la cabeza en asuntos regionales y no otros de carácter nacional. Con Ayuso en campaña es difícil que el discurso se centre solo en temas locales, su apelación a la ilegalización de Bildu y los ataques a Pedro Sánchez se dan por descontado, pero De Andrés dejó claro aquel día que no renegaba lo más mínimo de ella. "Si estoy aquí es porque quiero que me vean con ella", contestó a preguntas del público.