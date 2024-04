Ayuso advierte a Más Madrid y PSOE: “Si empezamos con inspecciones fiscales, cae la mitad”

La sesión de control de este jueves en la Asamblea de Madrid ha discurrido entre el sarcasmo y las advertencias veladas, todo ello siempre en relación con el caso de supuesto fraude fiscal que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta, que ha minimizado todas las acusaciones que recibe e ironizado sobre cómo organizar una trama “con dos pipas”, ha apuntado hacia la oposición: "Si empezamos con inspecciones fiscales (...) sobre sus trabajos o propiedades, se caen abajo la mitad".

Así es como se ha defendido la presidenta de las acusaciones sobre la oposición, después de que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, haya apuntado de nuevo a la vivienda que comparte con su pareja, Alberto González Amador: “Tenemos sospechas sobre su pisito, por eso lo denunciamos”. Y a eso ha añadido la mención a las adjudicaciones de la empresa Quirón, que hoy vuelve a ser protagonista en el pleno. “Cobran a las familias para pagar las facturas a Quirón y pague así a su novio”, ha rematado Bergerot en referencia a las cartas enviadas desde la Comunidad para cobrar las deudas de los mayores fallecidos en las residencias.

Antes de comenzar el pleno, la portavoz de Más Madrid ha dejado claro que su formación tampoco va a soltar el caso de González Amador, anunciando que "ante el bloqueo de información" en la Asamblea han decidido que se personarán como acusación en la causa del novio de Ayuso precisamente para tener "acceso a toda la información".

Pero la presidenta venía hoy dispuesta a intentar ridiculizar a la oposición, y se ha preguntado, entre las risas de sus compañeros de filas: “¿Puso suelo radiante o calefacción central convencional? ¿Orientó el aire acondicionado al norte o al sur? ¿Orientó el aire acondicionado al norte o al sur o en la azotea?". Minimiza así todo lo relativo a las obras de la casa en la que vive y reclama que ejerzan la oposición de otra manera. “Les animo a que me fiscalicen por mi gestión, y no por mi vida sentimental, que no le compete a nadie”.

Desmitificar a Ayuso

"Cómo pagan a la mujer o al hombre que, probablemente, trabaja en su casa, cómo pagan sus negocios, qué propiedades tienen", todo eso, de ser investigado, dejaría en evidencia a los diputados de la oposición, según Ayuso. Pero Más Madrid ni PSOE tienen clara su hoja de ruta y quien más claro lo ha dejado hoy ha sido el portavoz socialista, Juan Lobato, que ha echado en cara a la presidenta que en su viaje a Chile no se haya molestado en explicar "cómo se progresa en Madrid": "La gente pasa de ir en un golfito al bar a tomar una caña y unas aceitunas con hueso a ir en un coche de lujo de club en club”. Una forma de intentar desmitifcar a la dirigente madrileña, que siempre se presenta como una madrileña más, con los mismos problemas para pagar el alquiler que el resto de los ciudadanos, y a quien los dos partidos de la izquierda buscan presentar con la imagen contraria.

Lobato, además de repetirle que el viaje a Chile fue una forma de huir de los problemas que se le acumulaban en Madrid, ha intentado rebajar el entusiasmo del PP de Madrid con la encuesta interna que presentaron el miércoles y que dispara los resultados de Ayuso a pesar de la causa judicial que acompaña a su pareja. "Ahora quiere esconderse en una encuesta para tapar otras que no le gustan tanto", le ha repetido, como ayer en el Senado. Se refiere así a las encuestas mensuales del portal Electomanía, que en su última edición de marzo apuntaba que el PP perdía 6 escaños y, por tanto, la mayoría absoluta, y que señala que el PSOE es quien absorbe lo que Ayuso se deja por el camino. Así, el portavoz socialista ha apuntado al neriviosismo que, en su opinión, muestra la encuesta del PP: "Pocas veces ha habido síntomas tan claros de debilidad".

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sin hacer hoy ninguna mención expresa o velada a nada que tenga que ver con la pareja de la presidenta, ha seguido con su cruzada por la ley de incentivos fiscales al patrimonio que provenga desde el extranjero que invierta en Madrid y que el Gobierno regional comenzó a tramitar este miércoles después de que Vox tumbara la iniciativa en la legislatura pasada. Monasterio ha acusado a Ayuso de "dopar a los extranjeros" con una deducción del 20% en el IRPF. "Menos mal que ha retrocedido en el tema de vivienda", ha dicho Monasterio, en referencia a que los activos inmobiliarios han quedado fuera de esta norma, a diferencia de lo que ocurría en el proyecto inicial. Pero ha ironizado con esta medida advirtiendo de que no es así "del todo porque se puede invertir en vivienda a través de inversiones societarias" y eso, ha concluido, terminará "expulsando de los barrios" a los madrileños.