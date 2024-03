Ayuntamiento y vecinos de Cubas de la Sagra y otros municipios colindantes se oponen a la construcción de una planta de biogás

Cubas de la Sagra es un pequeño municipio del sur de la Comunidad de Madrid, casi limítrofe con Toledo y próximo a otras localidades de reducido tamaño de la zona. Según los últimos datos censales disponibles, la localidad cuenta con 6.310 habitantes, muchos de los cuales se oponen abiertamente a la construcción de una planta de biogás cerca del núcleo urbano. La iniciativa, impulsada por Acciona, ha despertado también el rechazo del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, así como el del Consistorio y los vecinos del colindante municipio de Torrejón de la Calzada.

Denominado 'Bio 2 Methane', el proyecto plantea edificar una planta de tratamiento de residuos para la producción de biometano y biofertilizante, también llamado Complejo Medioambiental de Tratamiento de Materia Orgánica de Residuos, en unos terrenos privados ubicados en Cubas de la Sagra a los que se accedería desde Torrejón de la Calzada. De acuerdo con el informe ambiental, elaborado por la empresa Sinergia, la previsión es que la planta procese 70.000 toneladas de materia orgánica al año, generando alrededor de 5.500 metros cúbicos de biometano y cerca de 28.000 toneladas de compost para uso agrícola.

Este tipo de instalaciones están reconocidas y promovidas por la normativa europea y española como medioambientalmente sostenibles, ya que contribuyen a la economía circular y a la generación de energía renovable, pero su construcción suele despertar recelos entre los residentes de las zonas próximas. Tal y como sucede en este caso. Y es que, según denuncian los vecinos afectados, la planta en cuestión estaría situada a aproximadamente 300 metros de un colegio y a menos de un kilómetro del casco urbano de Cubas de la Sagra.

No están en contra de la planta de biogás en sí, sino de los efectos que puede generarles en su salud. Porque el miedo aflora entre los vecinos y es precisamente al impacto sobre la sanidad ambiental y a que sus propiedades en la zona afectada se devalúen. "Pone en riesgo mi estabilidad emocional y mi bienestar económico, ya que hay un miedo a que nadie quiera vivir cerca de una planta de biogás", reporta Pedro Alcaide, un vecino de Torrejón de la Calzada, muy próximo a la zona de construcción a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Yo me compré el chalet con la intención de venderlo para tener ahorros en mi jubilación y ahora si instalan la planta de biogás, voy a tener dificultades", denuncia otra de las vecinas que lleva treinta años viviendo en Cubas de la Sagra. "Vivimos tranquilos en naturaleza y nos gusta respirar aire fresco, no queremos que nos alteren nuestro microclima, ya hay bastantes bichos como para que ahora con la presencia de camiones de basura haya más y hasta ratas", denuncia otro de los comarcanos.

En la misma sintonía se encuentra Javier, uno de los vecinos "más afectados", ya que vive a unos 300 metros y está entre las diez casas más cercanas a la ubicación de la planta. Desde que se enteró tanto él como su mujer viven con estrés constante. Incluso, ha estado investigando sobre los efectos, en su opinión, "devastadores" por un ruido continuo, mal olor y destrozo del medio cercano. "Tenemos la sensación de que nos están echando de nuestra casa. Porque, en la práctica, nos obligan a irnos de aquí porque va a ser inhabitable esta zona una vez que entre en funcionamiento la planta... y ni siquiera vamos a poder vender nuestras casas, ¿quién querría vivir tan cerca de una planta de este tipo? Devaluará muchísimo la zona", confiesa.

Distancias medidas por ortofoto a principales edificios cercanos en Torrejón de la Calzada. / Cedida

"No quiero esperar a que mis hijos con apenas 20 años desarrollen enfermedades crónicas o problemas en su fertilidad", denuncia una de las vecinas de Cubas de la Sagra y doctorada en métodos de detección de cáncer, Edelweiss Moyano. Además, incide a este medio en que la instalación de la planta al estar dentro del radio provoca un "grave" perjuicio para la salud. "He confirmado con trabajadores en planta de biogás y me han indicado que el núcleo urbano debe estar a al menos un kilómetro de separación de la planta, ya que las emisiones de gases nocivos como dióxido de carbono, metano y nitratos, entre otros tóxicos ambientales, pueden ser dañinos y perjudiciales".

Por su parte, Laura Alonso, promotora de la recogida de firmas en la plataforma change.org denuncia la falta de empatía por los vecinos. "Pedimos al gobierno local que reconsidere su decisión e impida la construcción e instalación del proyecto 'Bio 2 Methane' tan cerca del núcleo urbano y áreas escolares".

Las personas afectadas apenas han tenido tiempo de encajar esta problemática y en las últimas horas han iniciado un borrador de propuestas de manera individual que pondrán en común este jueves a las 19:00 horas en una macro reunión organizada por los vecinos con el objetivo de reunirse y asentar las bases de las diferentes propuestas y orientaciones para poner fin y evitar la instalación de la planta.

Los vecinos se reúnen para poner sobre la mesa las preocupaciones y generar un informe colectivo. / Cedida

Proyecto en fase de tramitación ambiental

El Ayuntamiento de la localidad, por su parte, también está en contra del proyecto. Al menos, de momento. Según puede leerse en un comunicado publicado este martes, el Gobierno municipal "se posiciona en contra del proyecto hasta no tener los informes técnicos que garanticen su viabilidad y seguridad", cuya evaluación ha encargado a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Mientras tanto, el Consistorio reafirma su "firme oposición a la ejecución del proyecto" y su "su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos y de las comunidades vecinas".

A pesar del ruido generado, lo cierto es que el asunto se encuentra todavía en un estadio inicial. Tal y como han explicado fuentes de Accion a este periódico, el proyecto está "en fase de tramitación ambiental". La compañía presentó el informe a la Comunidad de Madrid para solicitar la autorización ambiental integrada (AII) el pasado 29 de febrero, por lo que esste todavía no ha sido valorado en un sentido u en otro, según trasladan desde la Consejería de Medio Ambiente.

Si finalmente el Gobierno regional da el visto buena a la instalación que planea Acciona, algo que todavía es muy pronto para saber, "ni el Ayuntamiento de Cubas ni cualquier otro Ayuntamiento podrá paralizar el proyecto porque incurriríamos en una ilegalidad", advierte el Gobierno municipal en otro escrito publicado en su tablón de anuncios. Por lo pronto, los vecinos de ambos municipios han iniciado una recogida de firmas para pedir la paralización del proyecto y están organizando distintas acciones para recabar más información y buscar apoyos en su oposición a la planta.