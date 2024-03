Lobato sobre la amnistía: "Ni me preocupa ni me deja de preocupar"

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, se ha pasado los últimos meses evitando pronunciarse sobre la amnistía porque no existía texto, aunque en las últimas semanas ha modulado ese discurso recurriendo al argumento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuntó en un comité federal que era una medida necesaria para seguir avanzando en la convivencia. Una vez conocido que ya existe ese acuerdo para la aprobación de la ley, Lobato ha optado por intentar pasar página: "Ni me preocupa ni me deja de preocupar".

Su respuesta desde los pasillos de la Asamblea de Madrid a preguntas de los medios se ha producido antes de que se conozca el texto concreto y al mismo tiempo que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, explicaba que el texto definitivo servirá para que "todas las personas involucradas en el proceso independentista" sean "amnistiadas", en referencia a Carles Puigdemont.

El portavoz de los socialistas madrileños confía en que la nueva ley sirva para que se "recupere la iniciativa política" con “una etapa en la que se continúe profundizando en esas mejoras sociales y económicas" que ha habido "en España estos años, que es el objetivo prioritario”. Así, Lobato ha apostado por que se "empiece a legislar", dando a entender que hay que seguir avanzando en otros asuntos para que la amnistía no continúe siendo el centro del debate político.

Ausencias en el pleno

Estas declaraciones de Lobato se han producido justo al inicio de la sesión de control en la Asamblea de Madrid, donde apenas ha permanecido unos minutos porque se ha marchado en seguida al Senado, donde hoy interviene con una pregunta. El pleno de este jueves en el parlamento autonómico ha quedado descafeinado por la ausencia de Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra de viaje en Bucarest donde participa en el congreso del Partido Popular Europeo en el que ayer pidió a sus socios comunitarios que dejen de "compadrear" con Pedro Sánchez.

Su ausencia ha provocado las quejas de la oposición y este jueves ninguno de los portavoces participa en el pleno, aunque sí se encuentran sentadas en sus escaños y atendiendo al control a los consejeros del Gobierno de Ayuso tanto Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, y Rocío Monasterio, de Vox.

La responsable de Más Madrid ha valorado también al inicio que el acuerdo del Gobierno con los independentistas es un "avance en la convivencia que da certidumbre” y en línea con Lobato ha señalado que servirá para que a partir de ahora se pueda hablar "de lo que de verdad importa”.

En el lado opuesto se han situado Monasterio, que ha apuntado que el pacto supone la "traición de un presidente acosado por la corrupción de los suyos", y el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, que ha dibujado el panorama como "un día negro para la historia de España”.