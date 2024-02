¿Puede mi mascota entrar en el metro? Estas son las normas que se deben cumplir

A la hora de tener mascota, hay que tener en cuenta una serie de factores como su presencia en el transporte público. En los últimos años, la comunidad de Madrid dio permiso a los perros para entrar en el metro y en el cercanías, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

¿Cuándo puede tu mascota entrar en el metro?

Se permitirá el acceso de tu mascota si es de pequeño tamaño y transportado en un receptáculo para que no moleste al resto de viajeros. También, serán permitidos:

Los perros guía

Perros guía en adiestramiento

Perros adiestrados para asistencia personal especial

Perros guía para personas ciegas, ya que estos actúan como asistentes de la persona y deberán llevar un chaleco que les distinga.

En cuanto al acceso normal con perros, sí que está permitido siempre y cuando: estén identificados, no sea más de uno por persona, no ocupe ningún asiento, lleven correa o bozal y sobre todo, no causen ninguna molestia a ningún pasajero.

¿Cuándo puede tu mascota entrar al tren?

Los perros que pueden acceder al tren sin problema son aquellos con un peso de 10 kilogramos o menos. Los requisitos fundamentales son que estén atados y controlados por el dueño e identificados con un chip. Pueden acceder siempre salvo en estas franjas horarias: entre las 7.00 y las 9.30 h, de 14.00 a 16.00 y también entre las 18.00 y las 20.00 horas de los días laborables. En cambio, durante los fines de semana, festivos y los días de periodo estival pueden viajar en Metro y tren sin ningún inconveniente.