Ayuso se defiende de la acusación de "despilfarro" y seguirá sin acudir al Estado para endeudarse

Lo tuvieron claro hace más de diez años cuando tomaron la decisión y lo siguen manteniendo ahora a pesar de las críticas: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso seguirá sin acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para endeudarse. La vía elegida es el mercado y de nada sirven las denuncias que desde PSOE y Más Madrid han recibido por haber "despilfarrado" el dinero público y haber perjudicado con su gestión "al bolsillo de los madrileños".

El diputado socialista Fernando Fernández Lara ha preguntado en la sesión de control a la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, acerca de los datos ofrecidos por el informe del BBVA sobre el endeudamiento de las comunidades autónomas, que recoge que el gobierno regional ha pagado un total de 900 millones de euros en los últimos tres años en concepto de intereses.

"Parece que en Madrid no hay deuda, pero desde que está Ayuso ha subido de 17.000 a 37.000 millones de euros y sube para pagar la eliminación de impuestos de grandes fortunas y yendo a la fuente de financiación más cara", ha denunciado Juan Lobato. El portavoz socialista ha lamentado que no se dan "explicaciones" de por qué el Gobierno regional actúa de esta manera. "La gestión", argumenta, es decidir si necesitas deuda y "cómo la consigues más barata", pero critica que acudiendo al mercado e ignorando las condiciones que ofrece el FLA el equipo de Ayuso "hace lo contrario y eso es mala gestión".

Postura del Gobierno regional

Sin embargo, la consejera de Economía y Hacienda ha acusado al PSOE madrileño de no tener el más "mínimo rigor", de "mezclar conceptos" y de utilizar "datos falsos y erróneos". Albert explica que los socialistas asumen "el coste de financiación de ese año no para los vencimientos, sino para todo el stock" de la deuda regional, "hablan de 34.820 millones de euros, que es la deuda que Madrid tenía a finales de 2022, y dan por hecho que refinanciamos toda la deuda ese año a ese coste", y eso, dice, "no es cierto".

Además, ha añadido un argumento político, apuntando que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, utiliza como argumento "para justificar la quita de la deuda" a las comunidades autónomas que estas puedan "acudir a los mercados", por tanto, cree que no hay coherencia entre lo que le piden en Madrid y lo que proponen a nivel nacional.