La oposición cuestiona el modelo turístico de Almeida en la semana de Fitur

Durante la clausura de este lunes del X Foro de Innovación Turística Hotusa Explora, considerado como la antesala de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que la capital es actualmente "el lugar en el que hay que estar" y que “el turismo se ha convertido en el santo y seña de la ciudad de Madrid”. Dos ideas muy manidas a lo largo de la presente legislatura y que ayer volvió a repetir en el acto de presentación del circuito de Fórmula 1 en Ifema, en el que aseguró que "Madrid aspira a tener el mejor Gran Premio de Fórmula 1 que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo".

El regidor municipal, acompañado por la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, sacó pecho una vez más de que, “por primera vez en la historia, Madrid es el tercer mejor destino urbano del mundo” - en alusión al ranking anual de Euromonitor International-; así como de la recuperación de las cifras prepandemia en 2023, “un año en el que, aunque el número de visitantes ha sido un poco inferior a 2019, el gasto total ha sido 3.500 millones de euros superior”, detalló Almeida.

Continuando con la semana del turismo, Almeida participó ayer por la tarde en el Foro Exceltur, celebrado en la víspera del arranque oficial de Fitur este miércoles 24 de enero. En sus intervenciones, el regidor madrileño afirmó que la capital ha consolidado un modelo de liderazgo turístico, aunque no debe caer en la autocomplacencia, sino trabajar para mantener esa situación y solucionar determinadas debilidades.

En este sentido ha mencionado, por un lado, las aglomeraciones en el centro de la ciudad, que se atajarían con proyectos como el barrio chino de Usera, de zonas verdes, de grandes acontecimientos -como el gran premio de Fórmula 1- y, por otro, la excesiva estacionalidad, con un mes de diciembre "extraordinario" y en cambio "ciertos problemas" para atraer al visitante en julio y agosto.

Dudas en torno al 'Chinatown' de Almeida en Usera

Bajo esa premisa de corregir "debilidades" se enmarca el recién anunciado plan de transformación del distrito de Usera, donde Almeida quiere erigir el 'Chinatown' madrileño para convertir el hasta ahora oficioso 'barrio chino' en un nuevo polo de atracción turística en la ciudad. Además de este objetivo, el proyecto, que abarcará 63.000 metros cuadrados del distrito a través de un trazado peatonal de 1,7 kilómetros que unirá la plaza del Hidrógeno con Madrid Río, también persigue el objetivo de regenerar y hacer más habitable el barrio. “Es una diversificación de nuestra apuesta turística y cultural por sacar también el turismo del centro de la ciudad, por llevarlo a otros lugares extraordinarios como es en este caso el distrito de Usera”, resumió el alcalde la semana pasada.

Cuando se anunció el proyecto el pasado miércoles, la concejala de Más Madrid Sara Ladra salió a decir que se trataba del mismo plan que su grupo había presentado dos años antes, en enero de 2021. "Al final, el gobierno de Almeida ha tenido que hacer nuestro proyecto en vez del suyo, porque era mejor técnicamente", afirmó la edil, en referencia al diseño ideado en 2016 por Clever Cities, una plataforma de proyectos urbanos sostenibles, con la participación de Más Madrid. "La propuesta del Ayuntamiento reproduce la propuesta de Clever Cities y mete elementos de la planificación de nuestro gobierno", expuso Ladra, antes de añadir que "estaremos vigilantes para que se haga en las mejores condiciones".

Para el PSOE madrileño, sin embargo, se trata de una "falta de respeto" para los vecinos de Usera, tal como censuró su portavoz, Reyes Maroto, en la Comisión Permanente del Pleno de Cultura, Turismo y Deporte celebrada este martes. Según fuentes del grupo, la crítica viene porque "están presentando como una forma de reequilibrio turístico lo que en el fondo no es más que un lavado de cara de sus calles y plazas". La idea "podría ser buena", matizan, pero para ello debería presentar un plan "más integrado" y "hacerlo contando con los vecinos y las asociaciones, a los que por cierto, no les gusta lo de Chinatown".

Un modelo "sin plan estratégico" y basado en convertir la ciudad en "un decorado para turistas"

Diferencias respecto al plan de transformación de Usera al margen, las dos formaciones de la izquierda coinciden en criticar el modelo turístico de Almeida para Madrid. En su intervención de este martes en la Comisión de Turismo, Maroto afeó al Gobierno municipal que llega a Fitur - que se celebra desde este miércoles hasta el próximo domingo 28 - “sin plan estratégico” sobre turismo, “porque sabe que el actual ha caducado”.

Llega, además, "sin resolver al menos tres de los grandes problemas que tiene esta ciudad”, que son, según la portavoz socialista, los “pisos turísticos ilegales que están expulsando a los vecinos de la ciudad” y “perjudicando la industria del hospedaje madrileña”; la “falta de profesionales para un destino que está creciendo” y la “excesiva concentración de la oferta turística en la almendra central, que está generando problemas de masificación y aglomeraciones” como las vividas estas navidades en el entorno de Sol, ha continuado exponiendo Maroto.

Más contudente en sus críticas resulta Más Madrid, para quien el PP madrileño "se está acostumbrando a convertir Madrid en un decorado para turistas, donde los vecinos y vecinas poco menos que estorbamos" y donde lo que importa son los grandes fastos para que cuatro amiguetes bien situados hagan caja con los recursos de todos, como parece ser el caso de la Fórmula 1", lamentan fuentes de la formación.

El líder de la oposición municipal considera que el modelo turístico de Almeida "no es otro que poner la ciudad a disposición de la iniciativa privada sin que la gente tenga nada que decir. Pone por delante vender la ciudad a cuatro manos para que hagan negocio privado". En contra de esta forma de pensar el turismo, Más Madrid defiende que es necesario "apostar por un turismo sostenible, que preserve la cultura de la ciudad, no dañe el medioambiente y deje beneficios para todos: empresarios, comerciantes y, cómo no, vecinos".