Madrid gastó 50 millones en el nuevo Bicimad: diez meses después, nadie sabe si ha sido un éxito o un fracaso

El nuevo Bicimad —que costó 50 millones de euros y tuvo problemas de implantación— va bien. Al menos así lo vende el Ayuntamiento de Madrid, que viene publicando con cuentagotas cifras de usuarios y viajes en redes sociales. Sabemos, por ejemplo, que el mejor día de la historia de Bicimad fue el 17 de noviembre: 57.116 usos. Y que el sistema ya tiene 344.669 abonados. Pero no tenemos ni idea de cuántos viajes se hacen en un día normal, de cuántos de esos usuarios son ocasionales, anuales o duplicados (porque hay gente con varias cuentas), ni de cuántas bicis hay disponibles cada día. Desde octubre de 2022 hay un apagón de información que, de momento, no tiene fecha prevista de fin.

Ese mes, el consistorio dejó de dar los datos que hasta entonces colgaba de manera regular. Y hasta ahora. La web en la que se publican dice que están "en proceso de revisión". El área de Movilidad explicó hace un año que se debía a un cambio en el tipo de gestión. Recientemente, la oposición ha pedido las cifras y la EMT ha alegado razones técnicas para no darlas. "Es ocultación. No dan datos para tapar lo mal que salió la implantación", denuncia Álvaro Heredia, el concejal de Más Madrid al que se ha negado la información. "Y sospechamos que se han perdido muchas bicicletas nuevas financiadas con fondos europeos, porque preguntamos cuántas bicicletas hay y nos dicen que no lo saben".

El nuevo Bicimad comenzó su despliegue en marzo de 2023. El reto era mayúsculo: Madrid no solo cambiaría todas las bicicletas blancas por otras nuevas y azules, sino que duplicaría el número de bases y vehículos en circulación. A diferencia de otras ciudades que hicieron cambios similares, la capital no paró ninguno de los dos sistemas durante el cambio. Ambos convivieron unos meses. Además, el Ayuntamiento decidió que fuera gratuito (medida extendida hasta el próximo 31 de enero). El resultado fue un caos que se prolongó durante semanas, con cientos de bicicletas nuevas y viejas abandonadas y usuarios habituales expulsados del sistema hasta 2099.

El despliegue terminó a principios de diciembre. Ahora hay 611 estaciones, frente a las 347 anteriores, y una flota de 7.500 bicicletas nuevas, 4.536 más que antes. La oposición quiere los datos de bicicletas en circulación, en el taller, perdidas e inutilizables no solo para entender qué tal está funcionando sino para estimar el coste de las pérdidas. Cada bicicleta nueva cuesta 2.410 euros y ahora pueden dejarse en las bases sin anclar. Heredia, que dirigió la EMT durante la legislatura de Manuela Carmena, ha solicitado el desglose dos veces, la segunda recalcando que los datos están en la plataforma de gestión de Bicimad y que no cuesta trabajo sacarlos.

Hasta el apagón, Bicimad publicaba la cifra de bicicletas disponibles cada día, lo que permitía intuir el nivel de calidad del servicio. Por ejemplo: el bajón de 2021 coincide con la "escalada de vandalismo" que denunció el Ayuntamiento.

"Es el mismo sistema que implementamos en Valladolid [él fue gerente de Auvasa la pasada legislatura, con Óscar Puente de alcalde]. Esos datos están, pero te dicen que no pueden darlos. Y luego presumen de número de viajes en notas de prensa. Por eso hemos denunciado ante el Consejo de Transparencia", dice. La respuesta de la EMT, revisada por este periódico, asegura que "Bicimad aún no tiene modelizada la gestión de datos, por lo que atender la petición requeriría de una importante labor de recopilación y elaboración de los mismos".

Accidentes en días de lluvia

El colectivo ciclista En Bici por Madrid también reclama los datos, aunque cree que si no salen es por desidia más que por maldad. "Si el sistema ya funciona bien, no hay motivo político para ocultarlo", dice su portavoz, Iván Villarrubia. "De hecho, Borja Carabante [concejal de Movilidad] ha presumido alguna vez de datos y ha dicho 'si ustedes los hubieran mirado...'. Él mismo debe ignorar que no están publicados. Tiene pinta de que ahora los datos se consiguen de manera diferente y no debe de haber nadie encargado hasta que alguien dé la orden de arriba". Este diario ha trasladado varias preguntas al área municipal, que en el momento de publicación de este artículo no había respondido.

Al colectivo le interesan las cifras de accidentalidad, que Bicimad dejó de dar en abril de 2021 (ahora, el Ayuntamiento solo da datos de accidentes en bicicletas eléctricas, sin diferenciar si son Bicimad o no). "Servirían para ver si los días de lluvia aumentan las caídas, porque hay varias denuncias sobre las ruedas", dice. Muchas bicicletas tienen el dibujo de la rueda casi borrado, lo que provoca deslizamientos cuando el suelo está mojado.

"Por otro lado, si publican los datos de duración de los viajes [antes se hacía] se podrá ver si las tarifas falsean resultados", continúa. "La gente hace dos viajes cortos empalmados en lugar de uno largo para no pagar el sobrecoste. Y eso supone un aumento artificial del número de viajes, pero también refuerza la creencia de la EMT de que Bicimad no se usa para viajes largos". Las nuevas tarifas, que entrarán en vigor el 31 de enero, premiarán los viajes cortos y penalizarán los largos: a partir de una hora, cada media hora costará 3 euros.

¿Es el nuevo Bicimad un éxito o un fracaso?

La publicación de los datos permitiría saber, en última instancia, si los 50 millones de inversión han sido un éxito o un fracaso. Tanto el Ayuntamiento como el alcalde presumen de haber batido récords de uso, con el pico de 57.116 viajes el 17 de noviembre y un acumulado de 1.229.541 viajes ese mes.

Antes del nuevo sistema, el máximo fueron 17.338 viajes en un día, concretamente el 19 de junio de 2020, en plena desescalada post-confinamiento. Rara vez se superaban los 17.000 viajes diarios.

En octubre de 2022 se hicieron 340.286 viajes. Un año después fueron 1,1 millones, siempre según la nota de prensa del Ayuntamiento. Tres veces más. "¿Son muchos o pocos?", se pregunta Heredia. "Bicimad ha pasado de menos de 3.000 bicicletas a 7.500 y solo ha multiplicado los viajes por tres, siendo gratuito además. Es un fracaso. Creo que es porque la expansión es mala en los distritos y no hay efecto exponencial".

Para Villarrubia, que calcula que ahora mismo se hacen entre 30.000 y 40.000 viajes diarios, las cifras son coherentes. "Triple de bicis y bases, triple de usuarios", concluye. Su colectivo, eso sí, calcula que la gratuidad ha traído un 15% de usuarios que en cuanto termine desaparecerán.