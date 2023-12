Ayuso presume de su modelo económico y niega el rodillo parlamentario: “Hemos llegado a acuerdos con todos los grupos"

El balance de 2023 que ha realizado este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, jugaba a su favor por una cuestión política. Las palabras "mayoría absoluta" han salido de su boca en el primer minuto de su discurso y se han vuelto a repetir varias veces poco después a lo largo de su intervención. Ayuso se ha presentado a hacer repaso del año recordando el "gran respaldo" que ha obtenido su partido, dando porcentajes de voto y número de diputados obtenidos en la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo. "Más votos que toda la izquierda junta", ha pronunciado también en el primer minuto de su intervención. A partir de ahí, en el Gobierno regional creen tener carta blanca para no cuestionar ni una sola de sus políticas, todo han sido virtudes y resumen de buena gestión.

Con esta introducción y teniendo en cuenta que la comparecencia se ha producido al mismo tiempo que lo hacía Pedro Sánchez desde la Moncloa, la presidenta madrileña también ha querido lanzar otro mensaje. Sánchez es presidente gracias a los apoyos que ha logrado del resto de los grupos parlamentarios y porque el PP de Alberto Núñez Feijóo solo ha conseguido el respaldo de Vox y UPN. Si al PP en general se le reprocha desde la oposición que no es capaz de alcanzar acuerdos con otros grupos, a ella en particular se le echa en cara que pase el rodillo de la mayoría absoluta en la Asamblea, como ha ocurrido en estos tres meses en los que la Mesa del parlamento autonómico no ha dado tregua a los grupos y se han tramitado de urgencia y con dudas respecto a la forma las leyes LGTBI y trans y la ley ómnibus en la que la Comunidad aumenta el control sobre algunos organismos públicos.

"Tenemos mayoría absoluta y es de prever que la oposición condene en bloque cada decisión que está tomando este Gobierno", ha apuntado la presidenta antes de insinuar que no hay rodillo parlamentario e intentar cuestionar las críticas de otros partidos: "Hay muchas cuestiones en las que hemos llegado a distintos acuerdos con distintos grupos de la cámara". Y ha empezado a enumerarlos.

Es cierto que solo lleva tres meses de vida parlamentaria con 70 escaños, pero los acuerdos han sido limitados: Con el PSOE, ha explicado, han sacado adelante "la Agencia de Ciberseguridad y medidas para erradicar la violencia de género"; con "Más Madrid, la mutualidad de los abogados o activar protocolos en comedores escolares"; con Vox ha habido más, desde la deflactación del IRPF, a distintas iniciativas en torno a la ley de amnistía de Sánchez o las ofertas de empleo público de Justicia". Y con todos ellos por unanimidad la comisión de estudio para prevenir las adicciones a las pantallas en los menores. Y así ha defendido que da "debida cuenta" de toda su actividad de gobierno en la Asamblea mientras la oposición le critica que no ofrezcan la información que se pide a través de los mecanismos parlamentarios o que ahora pretenda asumir el control del Consejo de la Transparencia de la Comunidad.

Resumen de gestión

La presidenta madrileña ha utilizado también su balance para poner en valor su política económica y sus ayudas fiscales, enumerando varias de las que se han adoptado a lo largo de este año, incluidos los últimos meses de la legislatura pasada. Ayuso ha asegurado que "Madrid ha seguido consolidándose en 2023 como el motor económico de España, con un mayor crecimiento de su economía", incidiendo en que esto ocurre "por quinto año consecutivo y cada vez a más distancia de la segunda y de la media nacional". Ha resumido las ayudas a la natalidad aprobadas en estos doce meses, las relativas a los cuidados de los mayores, las medidas para impulsar la educación e insistido en que los diferentes planes de vivienda puestos en marcha en la Comunidad darán su fruto a partir de 2024, así como en las inversiones en infraestructuras con la ampliación y actualización de la red de Metro.

Tras un último año muy tenso en el ámbito sanitario, con varias manifestaciones y huelgas que se alargaron semanas antes de las elecciones de mayo, la presidenta ha dedicado también buena parte de su discurso a ofrecer datos sobre las listas de espera y las inversiones en la sanidad pública madrileña. En la comparativa nacional, asegura que Madrid sale bien parada a pesar de las críticas recibidas, con listas de espera inferiores a las medias nacionales para quirófano o atención primaria.