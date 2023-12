Circlassica, un viaje al pasado y la historia del Circo Mundial

"Fue una infancia maravillosa, somos unos afortunados". Así recuerda Manuel González Villanueva, CEO y cofundandor de Productores de Sonrisas, su infancia bajo la carpa de El Gran Circo Mundial. "De pequeño no te das cuenta, pero cuando eres mayor te encantaría volver". Maravillosa era la infancia los tres hermanos González Villanueva y la cual hoy podemos conocer y adentrarnos a través de 'Circlassica, Gran Circo Muncial'.

Estos tres hermanos dicen que no tienen sangre en sus venas sino serrín. Manuel, Rafael y María son los creadores de 'Productores de Sonrisas', la compañía que ha reinventado el circo. Herederos de una saga circense, su padre, Rafael, junto con sus hermanos, fueron los fundadores del Circo Mundial, que año tras año luchan por reinventar el mundo del espectáculo y que este 2023 han recibido el 'Premio Nacional de Circo'. "Cuando me llamó el Ministro de Cultura me quedé sin palabras y no suelo quedarme sin palabras. No fui capaz de articular nada, sólo un gracias", asegura Manuel.

Pero premios a parte, como ya es tradicional, unas navidades más Productores de Sonrisas no faltan a su cita navideña y estos tres hermanos traen un nuevo espectáculo circense y sin duda este es el más especial ya que Manuel ha cogido la batuta y se ha puesto al frente de la dirección. Un espectáculo basado en la vida dentro del circo, basado en parte de su historia y la de sus hermanos. "Retomar el testido del Circo Mundial es una responsabilidad tremenda y en cada ensayo la 'patata' empezó a latir con fuerza y hubo momentos muy emocionantes", señala el director, "por eso su dirección es algo que tenía que quedarse en casa".

El espectáculo de este año no es solo un viaje en el tiempo, es también un viaje en la evolución del circo hasta llegar a ala actualidad, sin animales y con actuaciones de infarto. "El circo ha cambiado, como todo, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos públicos. Pero hay una parte de dentro que sigue siendo muy auténtica y la gente de circo es gente diferente y eso es lo que no ha cambiado", afirma Manuel.

Y es con esta gente, de circo, de pura raza circense, es con la que nos adentramos durante dos horas en un espectáculo que nos devuelve a nuestra niñez.